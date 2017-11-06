الارامل .. عمل مسرحي ضخم للقدير سامي عبد الحميد يرى النور أخيرا

ثائر القيسي / البينة الجديدة

باشر الفنان القدير الدكتور سامي عبد الحميد وعلى قاعة مسرح الرافدين التابع لدائرة السينما والمسرح باجراء التمارين اليومية على العمل المسرحي (الارامل) كمخرجا.. يساعده في ذلك الدكتور كريم خنجر .. المسرحية من تاليف الكاتب الارجنتيني (ايريل دورثمنت ) وعن هذا العمل صرح الدكتور عبد الحميد قائلا :

الارامل (العمل الذي كُتب له ان يرى النور من خلال وقفة جدية لدائرة السينما والمسرح من بعد ما رُفض عام ٢٠١٣ من وزارة الثقافه بحجة عدم وجود ميزانية كافيه له ، العمل نص للكاتب الارجنتيني ( ايريل دورثمنت ) والذي سُبق وان اخرج له الدكتور هيثم عبد الرزاق و المخرج المسرحي ابراهيم حنون عملا بعنوان ( الموت و العذراء) ،،اما تفاصيله فهو يتحدث عن النظام الشمولي ل( بينو شيت ) في شيلي عندما كان النظام يعتقل المعارضين له ويرميهم بالنهر .. كانت النسوة تتجمع قرب النهر بحجة غسيل الملابس وانتظار جثث رجالهن ورغم القوانين التي تفرض عليهن عدم التجمهر بالقرب من النهر الا انهن لم يتاخرن يوما عن الانتظار ويصادف في احد الايام طفو احدى الجثث وبعد اخراجها للارض يبدا الخلاف عليها بين النسوة فواحدة تقول زوجي واخرى تقول ابي وهكذا سيكون العمل من بطولة نسوية جماعية لم يتم الاتفاق بعد بشكل نهائي مع الممثلين لكن المرشحات لهذه المسرحية هن القديرة سوسن شكري والفنانة سعاد عبد الرزاق والفنانة ميلاد سري والفنانة هبة صباح.

