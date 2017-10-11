الادعاء الزائف وتصنع الاهمية المزورة

مارد عبد الحسن الحسون

ليس وحده التلاعب بالانساب وادعاء الوجاهة والشيخة هو من العيوب التي تظهر بين الحين والاخر في الوسط العشائري ، بل ان هناك عيوباً اخرى تتمثل في ادعاء من خلال تصنيع اهمية لهذا الشخص او ذاك بالتعكز وادعاء انه يمثل هذه الجهة او تلك من مؤسسات الدولة العراقية او من جهات او مؤسسات ذات طبيعة اخرى لقد لفت نظري ان بعض الاشخاص يعرفون انفسهم من خلال كارت التعريف عن شخصياتهم ضمن واجهة مجلس النواب او بعثة الامم المتحدة في العراق (اليونامي) ويطرحون انفسهم مستشارين لهذه الواجهات ولغيرها بطريقة فجة تدل دلالة واضحة على فقر الموقع الذي يتمتع به هذا الشخص او ذاك في محاولة لتسويق نفسه باهمية زائفة لايمكن بأي حال من الاحوال ان تكون صحيحة .

ان الشخصية المهمة ذات التأثير الايجابي الصحيح في المجتمع لا تحتاج الى ان تتعكز على الواجهات وهي في كل الاحوال تستغل علاقاتها مع الواجهات المذكورة للايحاء بانها بحاجة الى خدماتهم ، وبذلك يقومون بافعال تنم عن صغر في كل الاحوال لابدّ من كشفه وتعرية هذه الانتماءات المزيفة التي يراد بها تكوين جاه على اساس رملي ليس الا .

وتحضرني هنا بعض المشاهد العشائرية لاشخاص بمظاهر معينة وبمجموعة من المريدين والحاشية لاعطاء ذلك المشهد الملامح اللازمة من المظهرية وادعاء القوة والتأثير .

ان مواجهة هذه الظاهرة تستدعي اولاً من الجهات التي يدعي هؤلاء الاشخاص انهم ينتمون لها بتعريتهم واصدار بيانات أو ايضاحات بحجم انتماء هؤلاء الاشخاص لها ، وهي انهم يمثلونها حقيقة او جزئياً، او ان هناك عدم صلة معهم وبذلك تنكشف الحقيقة ، ثم من الواجب ايضاً ان يساق بعض هؤلاء الاشخاص الى القضاء بانتحال وظائف وادعاءات انتماء لينالوا جزاءهم ، مع العلم ان هؤلاء الاشخاص يستغلون ما مكتوب في كارتات التعريف لتمرير مصالحهم التي اغلبها مصالح غير شرعية ، كما ان من واجب رؤساء العشائر الحقيقيين ان يفضحوا هؤلاء الاشخاص ويكشف عن هوياتهم المزورة ، فبذلك تكون العشيرة قد صانت وجودها واعتبارها الاجتماعي ومنعت التحدث باسمها من قبل هؤلاء الاشخاص ، مع يقيني القطعي انهم يحاولون الاستفادة من كل الجهات التي يلتقون بها ، بل وانهم يطرحون انفسهم وسطاء قادرين على الوصول الى هذا المسؤول الحكومي او ذلك مقابل مكاسب مالية ، بل يذهبون اكثر من ذلك في استغلال المواطنين البسطاء اصحاب القضايا وتحميلهم مبالغ طائلة من اجل التوسط لحل قضاياهم .ان من المعيب بمكان ان يستغل بعض وجهاء مزيفين هذا الواقع ويفرضون مطالب على اصحاب هذه القضايا من خلال شروط اجتماعية كزواج بابنة صاحب القضية مقابل حل قضيته ، واحتفظ بمعلومات بروايات معينة املي انها لم تتحق وإلا نكون امام حالة من الكسب غير المشروع والفوضى الاجتماعية وانتشار ظاهر الكذب والافتراء وتلك هي من الامراض الخطيرة في الحياة العشائرية .

الخلاصة نحن امام مسؤولية لتعرية هؤلاء الاشخاص وعدم السماح لهم بادعاء هذه الاهمية الزائفة ، فهذا جزء اساسي من الواجب العشائري الاجتماعي لكي لا يختلط الحابل بالنابل كما يقول المثل العربي ، مع العلم ان الشخصية النظيفة المتوازنة التي تحترم ذاتها لا تحتاج الى الاستعانة بمظاهر معينة لكي تسوق نفسها في المجتمع ورحم الله امرءاً عرف قدر نفسه .