الاتفاق النووي الايراني 1+5

هادي عودة المحمداوي



هدد ترامب الرئيس الامريكي لمرات عديدة بالانسحاب من الاتفاقية النووية في وسائل الاعلام وامام الكونغرس الامريكي ووصف الاتفاق بأنه لا يخدم مصالح الولايات المتحدة الامريكية ولا يحد من نشاطات ايران النووية وان هذه الاتفاقية هي اتفاقية دولية بين ايران والدول دائمة العضوية في مجلس الامن وهي الولايات المتحدة الامريكية روسيا وفرنسا والصين وبريطانيا + المانيا وهذه الاتفاقية تمت بموافقة مجلس الامن وهيئة الامم المتحدة بإشراف الرئيس الامريكي الاسبق اوباما وبعد زيارة الرئيس الامريكي الجديد ترامب الى السعودية تغيرت تماماً السياسة الامريكية تجاه ايران حينما اكدت له السعودية ان ايران دولة راعية للارهاب ودعا بعد ذلك الكونغرس الامريكي لمراجعة الاتفاق النووي لأنه لا يخدم مصالح الولايات المتحدة الامريكية غير ان الدول الموقعة على الاتفاق دعت ترامب الى الالتزام ببنود الاتفاقية النووية وعدم الاخلال بها ولم يؤيد دونالد ترامب سوى اسرائيل ودول الخليج السعودية والامارات والبحرين وبناء على ذلك كان موقف الحكومة الايرانية انه في حالة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي فسيكون لإيران الحق في تطوير قدراتها النووية دفاعاً عن بلدها وشعبها وستقوم بتخصيب نسبة اكبر من 20% من اليورانيوم وهي قادرة على ذلك وتطوير قدرتها الصاروخية الدفاعية ومن ناحية القانون الدولي لا يحق للرئيس الامريكي نقض الاتفاق لوحده لأنه اتفاق دولي ما اضعفت الموقف الامريكي وعزز موقف ايران دولياً ولكنه ذهب الى فرض عقوبات جديدة على ايران بدعوى ان الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية ويجب فرض عقوبات مشددة ضدها وان الدول التي وقفت بجانب الموقف الامريكي لم يكن لها شأن كبير كالدول التي وقفت ضده وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الامن وقد عدت الحكومة الايرانية انها تلتزم ببنود الاتفاقية اذا ما التزم الجانب الاخر بهذه البنود والمقصود هنا الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا وهي الدول الموقعة على الاتفاقية النووية الايرانية وفي حال فشل الاتفاق او انسحبت امريكا منه فأن عليها ان تضع قواعدها خارج مديات الصواريخ الايرانية الدفاعية التي يبلغ مداها 2000كم وهذا ما يقلق اسرائيل لأن هذه الصواريخ ستصل في اي مكان من اراضيها التي تحتلها وان قائد الثورة الايرانية علي الخامنئي اكد ان ايران هي التي ستوجه صفعة لامريكا وليس امريكا التي توجه صفعة لإيران في اشارة الى ضرب القواعد الامريكية المتواجدة في اراضي الخليج العربي وان ايران سترفع سقف انتاجها النفطي في حالة فرضت امريكا عقوبات جديدة عليها وقد اكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية (بوكيا امانو) ان ايران اوفت بكافة التزاماتها في تنفيذ بنود الاتفاقية النووية وان على الحكومة الامريكية الالتزام ببنود الاتفاق النووي الايراني.

العضوية في مجلس الامن قد عبرت الحكومة الايرانية انها تلتزم ببنود الاتفاقية اذا ما التزم الجانب الاخر بهذه البنود والمقصود هنا الولايات المتحدة الامريكية والدول الكبرى الموقعة على الاتفاقية النووية الايرانية وفي حال فشل الاتفاق وانسحبت امريكا منه فان عليها ان تضع قواعدها خارج مديات صواريخنا الدفاعية التي تبلغ 2000 كم وهذا ما يقلق اسرائيل ان هذه الصواريخ باستطاعتها دك تل ابيب – وان موقف قائد الثورة الاسلامية في ايران الخامنئي اننا نحن الذين سنوجه صفعة لإمريكا وليست هي التي ستوجه صفعة لنا في اشارة الى ضرب القواعد الامريكية الموجودة في الخليج العربي وان ايران سترفع من سقف الانتاج في حال فرض امريكا لعقوبات جديدة .. وقد اكد المدير العام (بوكيا امانو) للوكالة الدولية للطاقة الذرية ان ايران اوفت بكافة التزاماتها المنصوص عليها في بنود الاتفاقية النووية وان على الولايات المتحدة الامريكية الالتزام ايضاَ ببنود هذه الاتفاقية الدولية وفي الاجتماع الاخير لدول الاتحاد الاوربي في بروكسل دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوربي الى دعم تنفيذ الاتفاق النووي الايراني لأنه يعبر عن استقرار الامن لجميع الدول ودعت الولايات المتحدة الامريكية للتعاون في تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها الدول دائمة العضوية في مجلس الامن ولكن الرئيس الامريكي دونالد ترامب وصف الاتفاق النووي الايراني انه الاسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية وحث حلفائه على اتخاذ خطوات عملية للحد من نشاط ايران في تطوير قدرتها الصاروخية وفرض عقوبات على حرس الثورة الاسلامية لأنه يشكل مصدر خلق وعدم استقرار في الشرق الاوسط بسبب دعمه للجماعات المسلحة في العراق وسوريا والمقصود هنا الحشد الشعبي في العراق وحزب الله في سوريا .

