الاتروشي يثني على مبادرة التبرع بالآلات الموسيقية لبيت العود

بغداد / البينة الجديدة / خاص

استقبل وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار فوزي الاتروشي مدير عام دائرة الفنون الموسيقية وكالة، الطفلة أسيل عامر في مكتبه الرسمي يوم الأحد 2/ تموز، التي تبرعت بآلة العود الخاص بها إلى بيت العود التابع إلى دائرة الفنون الموسيقية.

وشكر الاتروشي الطفلة على هذه المبادرة الطيبة، قائلا أن الآلات الموسيقية لا يمكن الاستغناء عنها، ويمكن تصليح ما عطب وتكسر، خاصة وأننا في بيت العود لدينا ورشة خاصة بتصليح الآلات الموسيقية.من جانبها قالت أسيل «تخرجت هذا العام من مدرسة الموسيقى والباليه القسم الشرقي ولم اعد بحاجة لآلة العود الصغير التي اعزف عليها خاصة وان بعض أجزائها تكسرت، وتبرعت به لبيت العود بعد أن علمت بإمكانية إصلاحه لديهم والاستفادة منه، فهو يناسب الأطفال في المراحل الابتدائية الأولية.

This post has been seen 11 times.