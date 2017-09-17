الاتحاد العام للأدباء والكتاب يحتفي بالشاعر الفريد سمعان

بغداد / البينة الجديدة

احتفى الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق مؤخرا بالشاعر الفريد سمعان تثمينا لجهوده الثقافية ومنجزاته الأدبية وقيادته الفذة للاتحاد في أصعب فترة حرجة بتاريخ العراق، فيما قدم الجلسة الشاعر مروان عادل.

وبدأت الجلسة بافتتاح مكتبة حملت اسم «مكتبة الشاعر الفريد سمعان»، وسط بهجة كبيرة وحضور نخبة من المثقفين والأدباء والصحفيين، ثم قدم عدد من الحضور شهادات حية عن حياة الشاعر الثقافية والسياسية والشخصية كان من بينهم رئيس الاتحاد العام ناجح المعموري قائلا: نحن سعداء لأننا تعلمنا من الفريد سمعان الكثير رغم إننا اختلفنا كثيرا لكن هذه الاختلافات كانت درسا يكفي لنتعلم فيها النبل والوطنية والمحبة والتسامح، لأنه رجل حريص استفدنا من قيادته للاتحاد الكثير في بعض الجوانب المعرفية التي كنا نحلم بها ولم تتحقق ما لم يكن فيها الفريد أمينا للاتحاد».

وأضاف المعموري«سعادتي الأكبر أن نحتفي بشخصية سياسية علمتنا كيف نحتفظ بالذاكرة الشخصية والذاكرة النفعية وعلمتنا كيف نتعامل معها في الأيام العصيبة، لهذا الرجل فضل ليس على الثقافة العراقية فحسب بل على العلاقات الاجتماعية الواسعة لدوره الكبير والمميز أيضا».

واختتم، إن «مجيء الفريد سمعان إلى الاتحاد فعل هذه الشخصية السياسية ودفع بها إلى ممارسة العديد من الكتابات الأدبية عندما كانت مكتفية بالشعر فذهبت إلى المسرح والسينما والرواية، فكان الاتحاد الفضاء الأفضل في وجود الفريد سمعان فلن ينسى الاتحاد الفريد بقيادته وشخصيته وحنكته».

من جهته أثنى وزير الثقافة الأسبق مفيد الجزائري الاتحاد العام لإقامة هذا الحفل لرمز من رموز الثقافة العراقية، والتي تمثلت بالعطاء السخي والنضال الشعبي والوطني، مضيفا «إذ ونحن نتحلق اليوم متحدثين عن الشاعر الفريد سمعان والمناضل والإنسان فإننا نحتفي بإنسان له مسيرة حافلة تعود بدايتها إلى ما قبل السبعين ونيف إلى الزمن الذي وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بانتصار الشعوب على الفاشية، والتي شهد فيها العراق ظهور مرحلة النهوض الوطنية والثقافية والاجتماعية والسياسية، في التحرر والتقدم كان الفريد سمعان ابرز هذه الشخصيات التي صنعت فارقا كبيرا في تاريخ العراق الحديث».

وتابع الجزائري، إن «الفريد سمعان كان أول الوطنيين الذين اشهروا السلاح ضد النظام البعثي الدكتاتوري من اجل العدالة الاجتماعية ونظام سياسي حر، تعرضوا وعرضوا أنفسهم للموت كما يذكرها في ديوانه قطار الموت».

من جهة أخرى أكد الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق إبراهيم الخياط شهادته قائلا: «الفريد.. ليس شاعر القطار فحسب بل راكبه»

وفي الختام قدم مفيد الجزائري باقة ورد مهداة من الحزب الشيوعي العراقي، فيما دعا الشاعر عمر السراي جميع الحاضرين لتقديم درع الجواهري للشاعر الفريد سمعان والتقاط صورة تذكارية وسط بهجة كبيرة على محيا الحاضرين.

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