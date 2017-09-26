الإتصالات : حملات صيانة متواصلة لمديريات الأنبار و الديوانية و واسط

متابعة / البينة الجديدة

تمكنت إتصالات الأنبار من إعادة تأهيل الكابل الضوئي لأعالي الفرات للمسار (رمادي كم 35 هيت – بغداد – حديثه) بواقع 180 كم و أنجز العمل بالرغم من الصعوبات الكبيرة التي رافقت اعمال التنفيذ حيث أن أغلب أكتاف الطريق ملغومة بالعبوات الناسفة ولكن عزيمة وإصرار الكوادر الهندسية و الفنية أقوى من مخلفات الإرهاب وتم تأدية الواجب بشكل كامل لخدمة أهداف الوزارة. وفي سياق متصل قامت مديرية إتصالات الديوانية وبسواعد منتسبيها.

في شعبة التراسل بتأمين جهاز المايكروي (ستراتكس) لمجمع إتصالات سومر و تفعيل خدمة E1 كذلك تفعيل عمل منظومة البطاقة الوطنية في حي سومر.

من جهة أخرى أصلحت الكوادر الفنية في شعبة الشبكات عدد من العوارض بمناطق متفرقة من مركز مدينة الديوانية و صيانة كابينة (٥٦) في حي المتقاعدين .من جانب اخر استطاعت مديرية إتصالات واسط من خلال شعبة التراسل بربط وتحويل مسارات الكابل الضوئي الذي يتعارض مع أعمال تطوير شارع الهوره مسار (كوت علي الغربي ومسار كوت عزيزية ) وتحويله على المسارات الجديدة .



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