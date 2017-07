الأديب محمد رشيد لـ(البينة الجديدة) : قررتُ أن الجأ الى داخل الوطن تلك هي وصفة احتجاجي ككاتب

حاورته / شذى فرج

محمد رشيد اديب من ادباء هذا البلد، لكنه الى جانب ذلك يحمل في حافظته عناوين غزيرة تستمد تنوعها من غزارة المنجزات التي حققها، في الكتابة وفي الممارسه، والتي لم يحققها.. انه لا يعرف الانكفاء ولا الاعياء..اذا ما حوصر في هامش ثقافي سرعان ما يفتح ابوابا الى حقوق الانسان والتسامح، وبابا اخرى الى عالم الطفولة، وعند محمد رشيد ان الامر لا يختلف في جوهره بين الثقافة والتسامح وحقوق الانسان والطفولة، كما لا يختلف في الموقف مما تجره السياسة من بشائع على هذا الوطن ، لهذا فانه يفكر ان يلجأ، او يهاجر، لا على طريقة تلك الجموع التي عبرت الحدود الى المغتربات بل الى داخل الوطن الموجوع، او الى داخل الذات الموجوعة بوجع الوطن، وهي هجرة تذكرنا بهجرة الصوفيين الى الذات العاشقة.

محمد رشيد اديب صبور .. وكان صبورا معي في هذا اللقاء .. سألته:

-عندما يطلب الأديب محمد رشيد لجوءا إنسانيا لأي بلد ؟

* حينما أعلنت طلب ( لجوء إنساني ) أكيد توجد أسباب قاهرة جعلتني أعلن هذا (الاحتجاج) الذي أتمنى أن يصل إلى ابعد مدى … أنا يا سيدتي لم اقصد (اللجوء) في مفهومه البسيط المعروف وإنما هي (برقية صارخة) لكل السياسيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين على أن يكفوا عن قتلنا …وتشريدنا… وتجويعنا… لان قانون الله قائم على التوازن( إن زرعت وردة تشم عطرها…. وان صنعت اطلاقة تقتل بها حتما) هذا هو مفهومي الحقيقي لكلمة (لجوء) وإلا كيف اسمح لنفسي أن ابتعد عن وطني وهو ذبيح , من واجبي الأخلاقي والثقافي أن أكون معه في السراء والضراء إلى أن تأتي ساعة الخلاص .أنا عشت لاجئا في غرفتي (اقرأ و اكتب) وفي بيتي (أربي وأبني) وفي مدينتي (أعلم المحبة) وفي بلدي العراق (ازرع بذور الأمل والتسامح والسلام ) من زمن طويل .

-أسس محمد رشيد دار القصة العراقية ١٩٩٩ . كيف كانت القصة وقتذاك وهل تتشابه القصص في اغلب الأزمنة .؟

* دار القصة العراقية أضافت الكثير للمشهد الثقافي العراقي بعد عام واحد من تأسيسها حيث أطلقوا عليها لقب (محج الأدباء العراقيين) من خلال ( أنشطتها المتميزة) وترسيخ فكرة تكريم المثقف العراقي بــ ( قلادة الإبداع) أما القصص من حيث ثيماتها مؤكد تختلف قصة عن أخرى بتباعد السنوات فكل قصة لها عوالمها الخاصة بها .

– لو أراد محمد رشيد أن يقرأ قصة حياته أو سيرته ،من يتمنى من الأدباء وكتاب السيرة ان يكتبها ولما .؟

* لقد كتب مرة عن سيرتي الأستاذ الناقد عبد الجبار داود البصري من خلال كتاب عنوانه (القاص محمد رشيد في مرآة النقد الأدبي) وكان رائعا وموضوعيا في طرحه , وأي شخص يبادر بكتابة سيرتي سيكون ضمن دائرة احترامي ومحبتي وأتشرف بأي شخص يبادر وسأقدم له الدعم اللوجستي.

-جائزة العنقاء ( ماذا عنها)؟؟ وهل تعتقد إنها أعطت لمستحقيها أم كباقي الجوائز التي لا تخلو من الاخوانيات .؟

* جائزة العنقاء الذهبية الدولية هي تمنح لفئات عديدة منها ( ميدالية العنقاء وهي تمنح للشباب دون عمر الخمسين / قلادة العنقاء تمنح للكبار فوق عمر الخمسين / تاج العنقاء يمنح للرواد / وجائزة العنقاء للمرأة المتميزة تمنح بمناسبة يوم المرأة العالمي/ و جائزة العنقاء لأجمل كتاب / و جائزة العنقاء للتسامح تمنح للشخصيات بمناسبة اليوم العالمي للتسامح / وغيرها , والمعايير التي تمنح على أساسها هما (السلوك الإنساني الراقي و المنجز الثقافي) , والشخصيات التي تم اختيارها للتكريم كانت من خلال استمارة الترشيح التي أرسلت لنا أو من خلال ترشيح خاص من أسرة العنقاء أما الاخوانيات فإنها كفيلة لتفشل أي مشروع والحمد لله إلى الآن نقطف ثمار نجاح العنقاء على مدى (13) عاما.

– أصدرت ٤ مجاميع قصصية ، هل بجعبتك المزيد أم مع اللجوء وطلبه سيتوقف الأدب ليستريح من عناء سنين مضت .؟

* من المفترض أن تكون الإصدارات القادمة (زوج الدبة) مجموعة قصص و (نساء في حضرة العنقاء) خاص بالمبدعات اللواتي قطفن جائزة العنقاء وكتاب عن (أغاني المثقفين) وكتاب يجمع كل الأعمدة الصحفية التي نشرتها في مجال (تنمية المجتمع) و(التسامح) و (السلام) .

– مواليد الأديب محمد رشيد وبداياته الأدبية .؟

* انا من مواليد 1962 يوم 16 من شهر نوفمبر أي يصادف (اليوم العالمي للتسامح) , وبدايتي الأدبية التي نشرت من خلالها ما كتبته كانت في بداية عام 1980 بمعنى من عمر 18 إلى عمر الــ (54) فترة (36) سنة هذه الفترة كانت قراءة وكتابة وتفاعل مع الذات والمجتمع كانت محصلتها الأديب محمد رشيد .

– الساحة الأدبية والثقافية بعد التغيير ،هل هي نحو الأفضل أم مازالت وكيف .؟

* لا توجد أجوبة في المطلق… الساحة الثقافية افرزت السلبي وكذلك الايجابي في جميع مفاصل الحياة الثقافية لكن المهم هو ان نعرف ونتعلم كيف نبني الإنسان العراقي في ظل مجتمع يعيش منذ عشرات السنين بين سندان الحصار ومطارق الحروب والإرهاب.

– لو تسنمت إفتراضا وزيرا لوزارة الثقافة ،أول عمل ستقوم به ؟

* عرض علي منصب (عضو في مجلس النواب العراقي ) دورة عام 2014 واعتذرت باحترام لأسباب عديدة منها أنا أتمتع بعضوية (المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة) كذلك في (الشبكة العربية للتسامح) واحمل لقب (سفير شعبي لثقافة وحقوق الطفل) وكل هذه الامتيازات تمنعني أن انحدر للعمل في المجال السياسي, ولو افترضنا ذلك (مكرها) أولا سأعتق الوزارة من التركة السياسية الثقيلة التي أفشلتها من زمان بعدها اصدر قرار استقالتي .

– بما تنصح الكتاب المبتدئين وخاصة كتاب القصة .؟

* القراءة ومشاهدة برامج التنمية مثل (برنامج خواطر) والتحلي بالسلوك الإنساني ليكونوا مثل دودة القز تأكل ورق الأشجار وتنتج حريرا

– بين ألامس واليوم الكثير الكثير ، لو قلنا لك صفه بكلمة ماذا ستقول .؟

* بين الأمس واليوم مرت علينا ظروف قاهرة لا يمكن وصفها بكلمة ممكن أن نصفها بأفلام عديدة ٌتدرس إلى الأجيال القادمة لتكون دروسا وعبرا .

– ماذا تمنيت ولم تحققه للان .؟

* أتمنى الكثير أهمها من يدير (برلمان الطفل العراقي) و (جائزة العنقاء الذهبية الدولية) و (مؤتمر القمة الثقافي) من بعدي ان يكون بنفس المهنية والتوازن بعيدا عن شهوة المال و قبح السياسة, ثانيا: بناء مكتبة للأطفال فيها ما يجعلهم بناة المجتمع لأني أرى فيهم مستقبل العراق.

– كلمة أخيرة لم تقلها بعد.

* كلمتي الأخيرة سأقولها في الزمان والمكان المناسبين….لأني لو قلتها الآن لم ولن تكون الأخيرة .



