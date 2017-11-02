الأثر الفني ولحظة التوهج الشعري في المجموعة الشعرية (ومض وسنابل)

قراءة / أحمد البياتي

( ومض وسنابل ) مجموعة شعرية للشاعر د. حازم الشمري صدرت عن دار المتن للطباعة والتصميم / العراق ـ بغداد ،وهي من الحجم المتوسط وتضمنت ( 41 ) قصيدة . ومقدمة بقلم الشاعر العراقي ـ قاسم العابدي .

الشعر فن يحتاج الى الوقائع واللغة والخيال والتأمل لتفسير الحياة بمختلف ارهاصاتها وتداخلاتها بغية الوصول بثقة واقتدار الى لحظة التوهج الشعري ،

ولذلك استطاع الشاعر د .حازم ان ينقلنا بلغته الرصينة والثرّة الى عالم آخر مختلف فيه كل الأشياء مختلفة بتوليده للتساؤلات المستمرة ، وخلق علاقة وارتباط بين الموقف والموضوع الذي يطرحه بقيمة فنية وجمالية كونه يعتقد أنها سبيله الوحيد للإتصال بالحقيقة الشعرية التي ينشدها .

في قصيدة مات الضمير ص 33 يقول :

من وحي النزوح والتشرد .

ماتَ الضميرُ وجفّتْ الأقلامُ

وأزاحَ نورَ المشرقينِ ظلامُ

وتبعثرَ الأملُ الجميلُ على المدى

وتناثرتْ فوقَ الثّرى الأحلامُ

وتساقطتْ كلُّ الفضائل وانثنى

وَتَدُ المروءةِ واستطالَ طَغامُ

وعرى المبادئ قد تهاوتْ وارتدى

ثوبَ الفضيلةِ كاذبٌ هدّامُ

الشاعر في هذه المجموعة يعمل على ملاحقة المعنى وتفجير الطاقة الدلالية في النص الشعري الذي ينتجه ليجسد الدهشة الجمالية التي تترجم الإحساس العام الذي يتولد في نفس المتلقي عندما يطّلع على أثرها الفني ، لذلك جاءت صوره المبتكرة التي نسجها من خلال العلاقات الجديدة وغير المألوفة التي أقامها بين مظاهر مختلفة فتحت عين قرائها على دلالات مصدرها خيال خلاّق ما يفتأ يجتهد في تقويض الحدود الإدراكية والتي تقف حاجزاً منطقياً بين عناصر الوجود .

لذلك نجد ان تفاعل القارئ مع مثل هذه التشكلات الجمالية المبتكرة يمر بلحظة الدهشة المتجانسة مع الأبنية الجمالية التي يقترحها النص ولحظة التلقي الإبداعي الذي يكون عنصراً مشاركاً في بناء الكون التخييلي عن طريق ملء فراغات النص وان ما يجعله نصاً تفاعلياً هو الجو العام الذي كتبت فيه القصيدة إذ يستعين الشاعر بمختلف وسائل التعبير من إجل توصيل رسالته الى المتلقي .

في قصيدة نشيد الخلود ص 17 يقول :

سيبقى عظيماً عراقُ الإباءْ

ويأبى خضوعاً ويأبى انحناء

ويمضي عصياً على الطامعين

كريماً وفيَّاً مع الأوفياءْ

أول ما واجهني به الشاعر د . حازم الشمري في هذه المجموعة وأنا اتصفحها لغته الشعرية من حيث المفردات والتراكيب فيما يكتب ، إذ يرسم واقعاً جديداً صار خلفية جديدة لمزاج جديد يعيشه وينشر قلقه على كل شيء قريب منه من خلال مونولوج بارع تتكرر فيه التساؤلات والاستفهامات ذاته الشاعرة استطاعت ان تضفي تشكلات جمالية وتمظهرات عدة عِبْرَ الصور والأخيلة التي جسدت الفعل الإبداعي للجملة الشعرية في بناء تعبيري متقن وتصور خاص لمفهوم الشعر ووظيفته .

في قصيدة لا تسأليني ص 79 يقول:

لا تسأليني عن العُمْر الذي ذهبا

وكيفَ ايّامهُ ضاعتْ سُدىً وهبا

والأمنياتِ التي بعثرتُها عبثاً

والحزن هذا الذي قد جاوزَ الرُّكبا

لا تسأليني فعمري اليومَ أبدأهُ

وقد نسيتُ انا ما كان أو كُتِبا

فقبلَ عينيكِ عيني مارأتْ ملَكَاً

يمشي على الأرضِ هَوْاناً أسدلَ الحجُبا

ولا التقت بشراً كالشمسِ طلعتُهُ

يُحيي السرورَ ويشدو الحبَّ مُلتهبا

في نفسه حاجة ملحة للبوح ونشر الحقائق التي خزنها داخل نفسه الإنسانية فتمكن من توضيح اشارة دلالة المقاطع المرتبطة فيما بينها ، وهذا ما جعل لمحاته الشعرية توّلد جمل شاعرية مصاغة بدقة متناهية كان واضحاً في إيصال بنائه الشعري بإحكام متدرج نحو النمو مستنداً الى الوجدانية الشاعرية معبراً عن تجربته العميقة للحياة بما فيها من الخليط المتجانس للأحداث.

في قصيدة عراقيٌ أنا ص 23 يقول :

عراقيٌ أنا إنْ تسأليني

وحبُّ الناسِ معتقدي وديني

أبيٌّ والحميَّةُ من خصالي

وكظمُ الغيظِ في البلوى قريني

أتوق لرفعةٍ مادمتُ حياً

الشاعر يمتلك رؤية خاصة به ، تختزل موقفه الفكري والجمالي من الحياة والشعر والعالم ، رؤية تجدده من الداخل وتجعل من عمله الشعري أو مجموع كتاباته الشعرية وحدات متفاعلة داخل سياق رؤيوي متجانس شديد الفاعلية ، في مجموعة الشاعر فائز نظرت الى بداية النصوص ونهاياتها فوجدت انها ترفع من وتيرة توتر التجربة وتثري المعنى ويطلقها في فضاءات عدة تيسر قراءات كثيرة تخصب دلالاته ، واذا كان النص الشعري يبحث عن معنى للحقيقة فان المعنى الملتقط يكون تحت أوجه عدة ، لذلك فان عودة النهاية في النص الى احضان البداية والتواشج معها يعني تشابك اللحظة النفسية واللحظة الشعورية مع لحظات التأمل في جوانب أخرى .

كان مجيداً في صناعة الصورة التي تمزج بين المعنى الحسي والذهني مع الإحتفاظ بالمدلول الزمني عبر الصورة الشعرية التي كشف فيها عن إيقاع داخلي فهو يعمل على ملاحقة المعنى وتفجير الطاقة الدلالية في النص الشعري ليجسد الدهشة الجمالية التي تترجم الإحساس العام الذي يتولّد في نفس المتلقي ، إذ استعان بمختلف وسائل التعبير من اجل توصيل رسالته الشعرية وخلق الدهشة باستعارات حيّة ومتوهجة .

في قصيدة رصفتُ أضالعي ص 99 يقول :

رصفتُ أضالعي لهواكِ رصفا

وأمطرتُ المدى لثماً ورشفا

وأطلقتُ العنان لفيضِ عشقٍ

تسامى فاستوى ظلاً وسقفا

ويممتُ الدجى بشذى غرامٍ

يرفُّ الصبحُ في مسراهُ رفّا

ومن خلجاتِ روحي سالَ نهرٌ

تعتّقَ بالحنين وفاضَ عطفا

نثرتُ على ربى الآفاقِ عطراً

تمازجَ في نداكِ فزادَ لطفا

ان شكل النص الشعري او بناءه اذا فصل عن شحنته المعنوية والنفسية لا يعدو كونه ضجة مجردة ، كونه مجموعة خصائص تحكمه الممارسة الإبداعية وتعطيه الصواب عندما يتخلص الشاعر من القيود المحددة التي تربكه ، ففي الشعر نبحث عن الإبداعات وبخاصة ما يتعلق بالجانب الإنساني كي نفهم طبائعنا ونتعرف على سر وجودنا في هذه الحياة ، كما أن العنوان يمثل العتبة الأولى التي يلج منها القارئ الى عالم الشعر .

في قصيدة شعر العمود ص 71 يقول :

شعرُ العمود هديرٌ كا لأعاصير

في نظمه تزدهي أسمى التعابير

وهو النشيدُ الذي أغنى مرابعنا

ولحنهُ قد طوى ليلَ الدياجير

أضحى مناراً ونبراساً لعزتنا

ومنبراً صادحاً بين الجماهير

فيه البطولاتُ تروى وهو شاهدها

والحبُ يُسْجلُ في احلى التصاوير

يفوحُ عطراً ندياً حين تقرأهُ

وتستنيرُ به كلُ الأسارير

في هذه المجموعة نستشعر بحيوية موضوعاته التي تناولها في قصائده بتفصيلاتها المتغيرة وكانت نصوصه ردة فعل لواقع أو حدث عِبْرَ دلالة شاملة والتي جعلها بتماس مباشر مع محنة الإنسان من حيث التداخل لرؤية الجوهري والشامل من خلال التأجيج المحسوس ، لذا فأن ذاته الشاعرة استطاعت ان تضفي تشكلات جمالية وتمظهرات عدة عِبْرَ الصور والأخيلة التي جسدت الفعل الإبداعي للجملة الشعرية في بناء تعبيري متقن وتصور خاص لمفهوم الشعر ووظيفته . ففي نفسه حاجة ملحة للبوح ونشر الحقائق التي خزنها داخل نفسه الإنسانية فتمكن من توضيح اشارة دلالة المقاطع المرتبطة فيما بينها .

في قصيدة من وحي الحسين ( ع ) ص 65 يقول :

إنَّ الحسينَ مودّةٌ وإخاءُ

وبحورُ حبٍّ طاهرٍ ونقاءُ

وتلاحمٌ لا يعتريهِ تصدُّعٌ

وتقدمٌ نحو العلا ونماءُ

ومروءةٌ أبديَّةٌ لاتنتهي

ومنارُ عزٍّ للورى وضياءُ

فيهِ البطولةُ رفرفتْ راياتها

وتزيَّنتْ فخراً بهِ العلياءُ

وبهِ الرجولةُ قد سما عنوانها

وأتتهُ طائعةً هيَ الأضواءُ

شكلت اللغة عند الشاعر د . حازم في كتاباته الشعرية ركناً أساسياً ومهماً على اعتبار أنها موطن الهزّة الشعرية وانعاش وتجسيد للفاعلية الشعرية واختزال لكيانها المادي ، لذلك جعلنا الشاعر في مجموعته هذه نتحسس الدلالات الساطعة من حيث البناء في هيكل القصائد الممتلئة بالحرارة والشاعرية ، ففي لغته التجلي والإفصاح عن شخصيته التعبيرية البالغة الكثافة ، تجسد رؤيته الشعرية .

في قصيدة شغف ص 82 يقول :

انا في الحبِّ مهووسٌ وقلبي

على كفِّي يسايرني طريقي

وأهوى مغرماً وبملء روحي

وأعشقُ عشقَ مجنونٍ طليقِ

فخطْويْ لايخالفُ وقْعَ نبضي

على نسَقِ هما وسْطَ الطريقِ

تَرى شغَفي يرفرفُ رغم جرحي

كعصفورٍ على غصنٍ وريقِ

عذاباتي تؤرقني ومالي

نديمٌ قد يخففُ من حريقي

ختاما : لايمكن ان ننظر الى عملية الإبداع بانفصالها عن الشاعر ، بمعنى انها منغلقة على ذاتها كأنها بلا صانع حقيقي ، كما اننا نجد في كل مفردة ( غاية ووسيلة معاً ) ، هي غاية لأنها تود ان تعتمد ( معنىً) وهي وسيلة بما يحدث فيها من ( تلّبس ).