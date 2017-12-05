افتتاح معملين لإنتاج السمنت في الموصل

بغداد / البينة الجديدة

افتتح مدير عام الشركة العامة للسمنت العراقية المهندس حسين محسن عبيد الخفاجي امس الأثنين معمل سمنت حمام العليل الجديد ومعمل سمنت الحدباء في مدينة الموصل لتكون الشركة أولى المؤسسات الحكومية الإنتاجية في الإعلان عن بدء العمل والإنتاج في المحافظة .وقال الخفاجي في تصريح صحفي للبينة الجديدة أن المتابعة والدعم اللامحدود من قبل السيد وزير الصناعة والمعادن المهندس محمد شياع السوداني والخطط المبرمجة في إعادة وتأهيل معامل الشركة في المحافظات المحررة أثمر اليوم عن افتتاح المعملين بجهود منتسبي الشركة وإمكانياتها الذاتية التي تجاوزت كل العقبات والمعوقات وبفترة زمنية قياسية بلغت مائة يوم رغم حجم الأضرار التي لحقت بهذين المعملين بنسبة تجاوزت الستين بالمئة . كاشفاً أنه خلال الشهرين القادمين سيتم افتتاح المعامل المتبقية في مجمع بادوش حيث وصلت أعمال الصيانة والتأهيل إلى مراحلها النهائية وبهذه الانجازات المتسارعة في إعادة العمل والإنتاج لمعامل الشركة المتضررة بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات سيحقق مردودات مالية للشركة وفائض كبير في الإنتاج للسوق المحلية.وأكد الخفاجي في تصريحه للقنوات الفضائية وبحضور النائبة نورة البجاري والسيد زهير الاعرجي قائممقام قضاء الموصل وعدد من الوجهاء والقيادات الأمنية في المحافظة إن الشركة تسعى لتطبيق توجيهات السيد الوزير وتوجهات الحكومة للنهوض بواقع الصناعة المحلية وجعلها أحد روافد الدخل الوطني للخروج من الاعتماد على مصدر الدخل الريعي بعد تعرض هذه الصناعة الاستراتيجية إلى تحديات كبيرة بعد عام 2003 كباقي الصناعات المحلية, وتابع ان صناعة السمنت الوطنية مستمرة وستبقى في تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق العراقية مهما بلغت كميات الطلب على مادة السمنت في كل المحافظات ولن نحتاج لاستيراد هذه المادة من أي دولة كانت .



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