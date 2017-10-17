افتتاح عيادة ومختبر صناعة اسنان الكرخ بحلته ومكانه الجديد

بغداد / البينة الجديدة

افتتح السيد مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور جاسب لطيف الحجامي وبحضور السيد ممثل السيد محافظ بغداد وكل من السيد مدير القسم الهندسي والقسم الفني في دائرة صحة بغداد الكرخ ممثلا بالسيد مدير شعبة الاسنان الدكتور ساجد البدري ,و بحضور السيد مدير مركز المأمون التخصصي لطب الاسنان الدكتور عباس صباح عيادة ومختبر صناعة اسنان الكرخ بحلته ومكانه الجديد داخل مركز الحمزة لرعاية المعاقين في منطقة اليرموك , وقد تخلل الافتتاح قص شريط افتتاح المركز وقطع كعكة الافتتاح ثم بدأ السيد المدير العام وضيوفه الكرام بالتجوال للاطلاع على اروقة واقسام وشعب المركز , وقد ابدى سيادته سعادته الغامرة بالمستوى المتميز للمركز واستعداده لدعمه للارتقاء وتطوير المركز اكثر ,, وقد شكر السيد المدير العام ادارة المركز ممثلة بالدكتورة خديجة صاحب حسن ومنتسبي المركز على تفانيهم في الارتقاء وايصال المركز لوضعه الجديد وشكر واثنى سيادته على مسؤول شعبة الاسنان الدكتور ساجد البدري لجهوده المميزة في دعم المركز وتوجيهه للوصول لهذا المستوى , وايضا شكر سيادته جهود مركز الحمزة التأهيلي للمعاقين لتعاونهم مع عيادة ومختبر صناعة اسنان الكرخ.

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