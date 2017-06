ماجد جواد خيون

قد يتعثر القلم بين انامل الكاتب حينما يريد ان يتطرق الى موضوع عقيم عرض امام انظار المسؤولين وصار عرضه روتيناً مملاً تطوى صفحته من دون ان يحظى حتى بنظرة الفضول لقراءته وهذه الموضوعات كثيرة ومتنوعة توازي كثرة وتنوع مصائب العراقيين ومعاناتهم وقد اخترت من بينها موضوعاً يتعلق بالكهرباء (عافاها الله ) وحملتني على ذلك طرفة اقترنت بهذا الموضوع فقد اعتدنا على ان نرى التيار الكهربائي وفي ذروة فصلي الشتاء والصيف ان ينهار وتغور فعاليته ولا يفيق سوى ساعة او ساعتين لكل اربع ساعات ان لم تكن اكثر ويبقى المواطن البغدادي لا حول له ولا قوة سوى التشبث بالمولدات المنزلية او يبقى تحت رحمة اصحاب المولدات الاهلية

الطريف في الموضوع ان اغلب المواطنين وفي مناطق مختلفة من بغداد ورغم معاناتهم من هذه الاوضاع وحاجتهم الماسة الى التيار الكهربائي سعوا بقصد او من دونه الى اطلاق اطلاقة الرحمة على هذا التيار المتهالك . ففي الوقت الذي ينبغي له ان يستغل ما يصله من كهرباء في تمشية الامور والمتطلبات الضرورية التي لابد من توفيرها غفل عن هذا وراح يحاكي الايام الخوالي التي كانت تضاء فيها شوارع المدن الفرعية فقام بنصب المصابيح على اعمدة الكهرباء عن طريق احد المتكفلين بذلك وهنا يكمن سوء التقدير مع تنويهنا الى ان هذه العملية لم تاتِ من فراغ ولابد من محرك قد ادارها مع غياب تام للجهات المسوؤلة فالاعتراض ليس على اضاءة هذه الشوارع وانما على الوسيلة التي اتبعت لتنفيذها فالمصابيح التي تم الترويج لشرائها واستخدامها هي مصابيح عالية القدرة استخدمت بشكل واسع قبل سنوات قليلة من قبل المواطنين لاسيما منهم اصحاب المحال التجارية لقوة اضاءتها ثم تم العزوف عنها نتيجة لاستهلاكها كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية التي لا تتماشى والاوضاع الراهنة ولانتشار مصابيح ذات قدرة واطئة وكفاءة عالية حلت محل المصابيح التي اشرنا اليها

وهذا بطبيعة الحال جعل تلك المصابيح بضاعة بائرة فيا ترى من الذي روج لشرائها والتعامل معها ثانية وكيف تم ربطها ؟ الم يستغفل المواطن في هذه الحالة وتمرر عليه خدعة الاضاءة العالية والجو الكرنفالي المجاني الذي لم يدم طويلاً حتى اصبح وكانه اعلان ضوئي كبير يسمع فيه صرخات استغاثة التيار الكهربائي عبر الاجهزة المنزلية كالثلاجة والمجمدة والباقيات الضامئات نضيف الى ذلك ان هذه المصابيح اقترنت اضاءتها بوجود التيار الكهربائي المخصص لدور المواطنين فهي لا تدرك الليل من النهار وتجدها متوهجة حتى في منتصف الظهيرة دون ادنى حاجة لها ولا تستمر طويلاً حتى تتسبب في قطع التيار الكهربائي عن المواطنين ضمن الفترة المخصصة لهم

اذن اين الترشيد يا رشيد ؟ …. اين دوائر الكهرباء مما يجري ؟ الم تكن هذه هي اطلاقة الرحمة ان صح التعبير تجاه شيء اسمه الكهرباء

افيدونا ان كنا جاهلين يرحمكم الله





This post has been seen 42 times.