اضغاث احلام

حسن لفتة لعيبي

لقد جف حبر القلم

واخرورس الكلام.. بعد سقوط الصنم

وسقطت من اعالي قلل الجبال قطرة الحياء على الجبين

انكشف الغطاء وبانت سوأة الطغاة

قلنا لمسعود طاغية شمال العراق المنتهية ولايته

ان كان لأقليات دول الجوار انفصال

وليس اسرائيل اثنين ..

فنحن اول الموقعين

وليطمئن قلبي .. ذهبت الى العرافة

وقارئة الفنجان..

قلت لها اخبريني .. عن بلدي العراق

قولي لي الحقيقة .. والواقع وحق اليقين

ونحن الى أي مفترق ذاهبون

تفحصت الفنجان وقالت ..

عيون وحسد .. وذئاب تقطع الجسد

وبالله استعين

بالأمس سلط الله عليكم قاتلا

قلبه من حجره..واصله من الغجر

وبمباركة وحوش الغاب..وحيد القرن والتنين

انتم اليوم في سفينة من دون علاج

يلهو بها الموج تتقاذفها الطائفية كالرياح

سكارى من دون اقداح

وممسوخين .. فيا اسفي عليك يا بلدي العراق

بلد الشهداء والحروب ..

يسير نحو المجهول .. والضياع

توالت عليك الخنازير .. والكلاب والضباع

وقادتك الفاشلون الذين هم في اللهو منعمون

يعالجون داء السرطان بالاسبرين..

