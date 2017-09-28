اسكندر وتوت : على الحكومة تقديم الاستقالة ان لم تسطيع اخذ مطارات اربيل

بغداد / البينة الجديدة

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون اسكندر وتوت ، ان الحكومة المركزية ملزمة باتخاذ اجراء حازم حول موضوع تسليم المطارات في الاقليم الى بغداد وان لم تستطيع «فعلى الحكومة ان تستقيل افضل».وقال وتوت ان» كل الاجراءات السابقة للضغط على رئيس اقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود البارزاني لإلغاء الاستفتاء والحفاظ على «ماء الوجه» ، مبينا ان الحكومة المركزية في بغداد ملزمة باتخاذ اجراءات حازمة في موضوع تسليم مطارات الاقليم الى بغداد وان لم تستطيع فعليها ان تقدم الاستقالة افضل «.واضاف وتوت ان « مجلس النواب صوت لتكليف واعطاء رئيس الوزراء حيدر العبادي جميع الحريات في التصرف حول موضوع اقليم كردستان وهو المكلف باتخاذ جميع الاجراءات في هذا الموضوع».

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