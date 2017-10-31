اسرار مثيرة تنشر لاول مرة عن الراحل جلال الطالباني وهوشيار زيباري والكتاب الاخضر

بقلم

مراقب سياسي



هكذا يتصرف المسؤولون الاكراد في الحكومة العراقية وهكذا يؤتمنون على العراق ؟ جاء في خبرٍ بثته محطة تلفزيونية كردية مستقلة تدعى (ناليا) ان الرئيس العراقي جلال الطالباني يبحث عن ملاذٍ آمن لأسرة معمر القذافي الذي قتل على ايدي ثوار ليبيا في العشرين من اكتوبر 2011 وبخاصة ابنته الوحيدة عائشة كنوعٍ من الوفاء تجاه الزعيم الليبي السابق معمر القذافي بسبب مواقفه المؤيدة لانفصال اكراد العراق عن وطنهم الام العراق واضافت المحطة نقلاً عن مصدر رفض نشر اسمه بسبب حساسية المعلومات انه عزا اسباب مساعي الطالباني هذه كنوعٍ من الوفاء للمساعدات العديدة التي قدمها القذافي في يومٍ من الايام للتمرد الكردي من مساعداتٍ بالاموال وحتى تزويده بالسلاح ومواقفه حول انفصال اكراد العراق عن جمهورية العراق وكان القذافي قد لقي مصرعه على يد ثوار ليبيا بعد انهاء حكمه الذي دام (42) سنة

بعدما قاموا بقتله واثنين من انجاله فيما يعيش افراد من اسرته ، زوجته صفية وابنته عائشة لاجئين في الجزائر المجاورة ويختفي ابنان للقذافي في مكانٍ مجهول علماً ان السلطات الليبية الجديدة تطالب السلطات الجزائرية بتسليمها اسرة القذافي لمحاكمتهم . لقد اثبتت الوثائق ان القذافي بالرغم من تظاهره بإسناد القضايا العربية الا انه كان يساند تمرد الاكراد وقتالهم ضد الحكومة العراقية وانه قام بتزويد المتمردين الاكراد بالاسلحة لمقاتلة الجيش العراقي قبل الاحتلال الامريكي على الرغم من اظهاره العلاقة الجيدة مع بغداد .

الكتاب الاخضر باللغة الكردية!!

قصة علاقة جلال الطالباني بالعقيد القذافي تمثل نوعاً من الازدواجية والتناقض بل النفاق بالنسبة لجلال الطالباني في الثمانينات وفي محاولة منه لإستدراج واستعطاف وكسب ود القذافي قام بترجمة الكتاب الاخضر الى اللغة الكردية وتمت طباعة مليون نسخة واهدى الطالباني للقذافي نسخةٍ من الكتاب في احتفالٍ كبيرٍ جرى في دمشق وحصل وقتها الاكراد على اتفاق يضمن لهم الحصول على الاسلحة والاموال السرية والكتاب كما هو معلوم يمثل خلاصة مشاعر العقيد وتجربته الشخصية في الدولة وآرائه وتصوراته ازاء ليبيا والتطلع لأهداف محلية واخرى تتعلق بما يسميه القذافي بالفضاء الافريقي وفي احدى زياراته لليبيا قدم جلال الطالباني النسخة الكردية للكتاب الاخضر الى العقيد القذافي وقال له بالحرف الواحد : «سيدي القائد لم امنع نفسي ولم امتنع عن اقرار حقيقة شغف الشعب الكردي بالكتاب الاخضر ونظريات العقيد في التطوير والتنمية والدفاع عن الاقليات القومية والدينية في العالم العربي وصناعة الدولة الوطنية الحديثة .. لهذا قمت بواجب ترجمة الكتاب الاخضر شخصياً من اللغة العربية الى اللغة الكردية وها هو الشعب الكردي من اول جبلٍ الى اخر قمة جبلٍ في شمال العراق يتوجه اليك بالتحية والاكبار والاحترام والتبجيل والتقدير العالي ويهدي اليك هذه النسخة الكردية الخضراء ويتوجه اليك بأن تترك بصمةٍ ابوية على هذا الشعب من خلال دعم واسناد الحركة الكردية».

فما كان من العقيد القذافي الا ان قدم مبلغ (5) ملايين دولار للرفيق جلال الطالباني على تلك الخدمة ومنذ ذلك التاريخ نشأت علاقة قوية بين الطالباني ومعمر القذافي .

القذافي يؤيد الانفصال الكردي .. كيف ؟

في القمة العربية التي انعقدت في مدينة (سرت) الليبية في مارس 2010 كان لجلال الطالباني ووزير خارجية العراق الكردي الاخر هوشيار زيباري كلامٍ اخر من العقيد القذافي والقمة والاقليات القومية .. كيف حدث هذا ؟ فالعقيد القذافي القى كلمة رئاسة القمة العربية ومن عادة القذافي في القمم العربية انه يطيل الحديث عن الازمات العربية الراهنة وتحليلها والحديث عن افاق تطور ما كان يسميه بالفضاء الافريقي ثم يتدرج في الحديث عن نقد واقع التجربة السياسية العربية وحكامها ثم يلقي باللائمة على بعض الحكام العرب الذين ضيعوا فلسطين وجوعوا شعوبهم ودفعوا بقية الشعوب الى الضحك على ما تبقى من كرامةٍ في جبين الامة العربية .. وفي الاثناء سل العقيد القذافي (سيف العروبة) من جديد وتحدث عن رأيه بمسألة الاقليات القومية والدينية في العالم العربي وهنا التفت الى (هوشيار زيباري) وزير خارجية العراق وقال له بالحرف الواحد : «ان ليبيا تؤيد اقامة دولة مستقلة كردية ..!» وهنا استبشر (هوشيار زيباري) وانفرجت اساريره وصفق طويلاً لكلمة العقيد القذافي الا ان طريقة تصفيقه لم تكن عادية انما صفق طاوياً اصابع يده على بعضها مكوراً يديه بطريقة عجيبة..!!.

وكان هوشيار زيباري الذي صفق لكلام العقيد القذافي وهو يدعم قيام دولة مستقلة كردية للأكراد امعاناً بتقسيم العراق وليس دفاعاً عن الاقليات في العراق والعالم العربي قد وضع جلال الطالباني قبل مجيئه الى ليبيا بصورة الاجواء التي جرت في قمة (سرت) ووضعه ايضا بأجواء الكلمة التي القاها القذافي ودفاعه المستميت عن الاكراد العراقيين وهمس في اذنه تلفونياً ان عليه الاشادة بالقذافي وتقديم الشكر له فور وصوله الى خيمة العقيد القذافي .

موقف كردي معادٍ لواشنطن..!!

واستطرد الدبلوماسي العراقي قائلاً ايضاً «ان جلال الطالباني تحدث بقسوة عن الجانب الامريكي وقال موجهاً كلامه للعقيد القذافي بلغة المتوسل « ان الامريكان يقتلون ابناءنا ويغتصبون نساءنا وينتهكون سيادتنا الوطنية وانهم مجرمون وقساة ويحتلون ارضنا..!» ومعروف عن جلال الطالباني انه رجل براغماني الى اقصى حد وهو لا يتورع عن مهاجمة امريكا في جلسة ومدحها في جلسة اخرى في نفس اليوم وهو يعتبر ذلك نوعاً من الذكاء السياسي..!!.

وللعلم والتذكير فأنه سبق للقذافي في عام 2007 ان انتقد الجامعة العربية وخذلانها للامة العربية فقد قال : «انها لم تعد جامعة عربية انها جامعة (هوشيار..!) وكان ينتقد التدخل الامريكي في العراق ومشروعاته التي اطلق عليها (الفوضى الخلاقة).

فأي نفاق من جلال حين يمتدح الامريكان في واشنطن وبغداد لتحريرهم العراق ويتبرع لكل جندي مصاب من جنود الاحتلال الامريكي للعراق عند زيارته لواشنطن بمبلغ (عشرة الاف دولار امريكي) داخل ظرف يقوم هو بوضعه بنفسه تحت وسادة الجندي الراقد في المستشفى العسكري بواشنطن ..! ويذم الامريكيين في حضرة القذافي في (سرت)..!! فأي نفاق هذا ؟ هل هكذا تدار العلاقات الدولية في المنطقة العربية..؟ بعض الضباط والموظفين الاكراد تحت لواء الجيش العراقي وفي اجهزة الشرطة والامن ومجلس الوزراء والبرلمان وغيرها من الاجهزة المهمة في الدولة العراقية هؤلاء قدموا معلومات وتقارير ووثائق عن الدولة العراقية والجيش العراقي وباقي الاجهزة الامنية مهمة الى جهاز (الباراستن) جهاز مخابرات حزب البارزاني هذا الجهاز تأسس في سنة (1965) عندما كان الملا مصطفى البارزاني على رأس التمرد الكردي وقد اسسه (الموساد الاسرائيلي) (والسافاك الايراني) بعد وصول ضباط وخبراء من جهاز (الموساد) الى شمال العراق (منطقة حاج عمران) عن طريق ايران حيث بدأ الموساد يدرس طبيعة المجتمع الكردي والظروف المحيطة به فضلاً عن محاولته دراسة تركيب الجيش العراقي وتنظيماته العسكرية وعدد الفرق والتشكيلات العسكرية والامنية بالاضافة الى الوحدات العراقية المرابطة في شمال العراق لمقاومة التمرد الكردي حيث لم يكن (للموساد) مهمة مساعدة المتمردين الاكراد الا بقدر استنفاد قدرات الجيش العراقي في عدم تعزيز الجبهة الشرقية لفلسطين ودق اسفين بين مكونات الشعب العراقي تمهيداً لفصل محافظات اربيل والسليمانية ودهوك اي محافظات شمال العراق الكردية عن العراق..! على اقل تقدير حتى يبقى العراق ضعيفاً مكسور الجناح لأن القيادة الاسرائيلية كانت على علم بما يشكله العراق من عمق استراتيجي لسوريا والاردن فلا مناص من دعم اي حركة تمرد للغرض المنوه عنه انفاً .. وهكذا بدأ خبراء (الموساد) في تشكيل جهاز مخابرات كردية اطلق عليه اسم (الباراستن) ومعناه الوقاية اي وقاية الحركة الكردية من محاولات الاختراق والتجسس التي كانت الاجهزة الامنية العراقية بصدد القيام به ووكلت مسؤولية الاشراف على هذا الجهاز الى النجل (الخامس) لملا مصطفى البارزاني من زوجته (حمايل بنت محمود آغا الزيباري) اخت (هوشيار زيباري) وزير خارجية العراق المقال المدعو مسعود البارزاني من مواليد 1947 ولم يكن في الحقبة يملك المؤهلات الدراسية والتقنية ولكنه بسبب كونه نجل الملا مصطفى استحق هذا المنصب استطاع هذا الجهاز عن طريق التعاطف القومي والدعم المادي وشراء الذمم بطريقة او اخرى تجنيد العشرات من الاكراد في صفوفه حيث كانت المعلومات تأتيهم تباعاً من العاصمة بغداد من وزارات الدفاع والداخلية وغيرها من الاجهزة الحكومية الحساسة .. ! فضلاً عن قيادات الجيش في الحركات والاستخبارات ومقرات الفرق والالوية حيث كان هناك عدد لا بأس به من الضباط الكرد يعملون في الاماكن المهمة والذين كان بعضهم يمررون التقارير والمواقف اليومية للجيش العراقي والخطط والاوامر التي كانت القيادة العسكرية العراقية ترسلها الى الوحدات والقطعات العاملة في كل مكان..!! .