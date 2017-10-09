استفتاء شمال العراق وكتلونيا

صلاح الحسن



جرى في الخامس والعشرين من ايلول استفتاء في شمال العراق الذي كان فيها السؤال هل تؤيد الانفصال ام لا ؟ والغريب بل والمنافي لكل القيم القانونية والاعراف الدستورية ان السيد مسعود البرزاني هو الذي شكل مفوضية الانتخابات وهو الذي تزعم عملية الاستفتاء للانفصال عن الوطن الام والمفكر الاساس والمحرض الاساس على الاستفتاء هو هوشيار زيباري الذي اراد الانتقام من اخراجه من وزارة المالية فروج لهذه الفكرة ورغم النداءات الداخلية والاقليمية والدولية وحتى مجلس الامن الذين اصدر قرارا ضد الاستفتاء أن المتتبع لاراء الدول قبل الاستفتاء نجد ان الادارة الامريكية عندما حدد موعد الاستفتاء 25/9 كانت تطلب تأجيل الاستفتاء وكثير من الدول كانت تجامل ادارة اقليم كردستان شمال العراق وتطلب تاجيل الاستفتاء وأذكر وعرفانا للتاريخ أن أول دولة اعترضت واستنكرت الاستفتاء الذي يدعو الى الانفصال هي ايران حتى ان أكثر من مسؤول استنكر بشدة بل أن مسؤول الامن القومي الايراني قال بالحرف الواحد ان انفصال شمال العراق وانشاء دولة فيه هي دولة ثانية مثل أسرائيل في المنطقة وان هذا الموقف يعتبر أقوى موقف ضد الانفصال اننا لانقول ان العلاقات الدولية لها دور أساس في ذلك ولكن مصالح الدول ونستعرض الان فيما يلي مواقف قسم من الدول على ضوء مصالحهم حتى أن وزير خارجية بريطانيا السيد جونسين رفض عملية الاستفتاء والانفصال لان ذلك يؤثر على محاربة داعش وكذلك فأن ولاية ويلز تريد الانفصال عن بريطانيا خاصة” وأن بريطانيا تقف ضد هذا الانفصال أي أن مصالحها الداخلية اجتمعت مع مصالحها في المنطقة أما امريكا فلها موقف اولي كانت تطلب تاجيل الاستفتاء الا ان بمرور الايام اخذ الموقف يتغير عندما اقترب موعد الاستفتاء اعلنت وزارة الخارجية الامريكية ووزارة الدفاع ان الانفصال يؤثر على محاربة داعش ويزعزع الاستقرار في المنطقة أما تركيا فقد اتخذت موقفا حازما لان انفصال شمال العراق الذي فيه عدد من الاكراد لايتجاوز ثلاثة ملايين نسمة على أساس الاحصاء الطبيعي والنمو السكاني للمناطق الكردية منذ عام 1957 واخذ يتقاطر على الاقليم بعد 1991 أعداد من اكراد سوريا وتركيا وايران الامر الذي يجعل ان هناك عدادا من ساكني الاقليم ليس لهم علاقة بالهوية العراقية أن اكراد ايران حوالي خمسة عشر مليون نسمة واكراد تركيا اربعة وعشرين مليون نسمة واكرد سوريا اربعة ملايين نسمة , ان انفصال شمال العراق يعني زعزعة الاستقرار في هذه الدول والمنطقة ونود أن نشير للتاريخ ان لينين عندما سيطر على روسيا والاتحاد السوفيتي أعطى الاكراد في أذربيجان حكما ذاتيا وعندما تولي السلطة ستالين الغى هذا الامتياز لايوجد في العالم دولة متكونة من جنس واحد أو قومية واحدة أو ديانة واحدة فأخذ مثلا” الهند وغيرها من دول العالم ان الاقرار والاعتراف على اساس عنصري شوفيني بقيام دولة على أساس قومي عفا عليها الزمن ولا يمكن القبول به ونستعرض فيما يلي قسما من ساستنا الذين يفتقرون الى البعد الاستراتيجي والى المواطنة الحقه فاحد المسؤولين يقول ان الاستفتاء حق ولكن الانفصال لايجوز فيعني نسمح للحرام أن يدخل الدار ولكن لايسرق كذلك احد المسؤولين يقول بالحرف الواحد أن من حق الاكراد ان يستقلوا ويكونوا كيانا لهم ويعترف ذلك الامر صعب جدا أي أن الدولة المزعومة ستكون صعبة من ناحية العيش لاحاطتها بدول مناوئة لها فهل يجوز عندما يخطئ الصديق او الجار ان تسكت عن النصح وتنتظر ان يندم على فعلته لكي تعالج الامر ان احد السياسيين يطلب أدخال الامم المتحدة في حل النزاع بين اربيل وبغداد فاي مشكلة في العالم قامت بحلها الامم المتحدة الغريب عند متابعة عملية أجبار الناس على الاستفتاء والتهديد حسب ما تناقل لوكالات الانباء تغطية اعلامية كبيرة من محطات عالمية وعربية الا أن استفتاء الذي جرى في كتلونيا وهي عملية انفصال في اسبانيا رغم أن المحكمة العليا الغت الاستفتاء و الشرطة الاسبانية منعت المنتخبين وسيطرت على صناديق الاقتراع الا أن هذا الحدث لم يلقى التغطية الاعلامية التي وافقت عملية استفتاء شمال العراق رغم اهمية اسبانيا من ناحية كونها دولة اوربية والموضوع يخص الوحدة الاوربية فبالله عليكم رواتب شمال العراق لاتصرف ولكن تصرف ملايين الدولارات من اجل تغطية هذا الوليد المشوه ؟.