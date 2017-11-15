استئناف رحلات القطارات بين بغداد الى البصرة

البينة الجديدة / عبد الستار محسن

تستأنف الشركة العامة للسكك الحديدالعراقية انطلاق رحلاتها اليومية من بغداد الى البصرة باتجاه محافظات الوسط والجنوب و ذلك بعد نجاح تجربتها في نقل زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام والتي كللت بتميز عمل الشركة التي وفرت أكثر من ( ٢٣ ) قطارا للزائرين توزعت على محافظة بغداد والبصرة وبعض محافظات الجنوب باتجاه كربلاء المقدسة .وسرعان ما عادت الشركة إلى تسيير قطاراتها الحديثة المكيفة (DMU) وهي تستعيد زمام المبادرة من خلال اعتماد ذات التوقيتات المعتمدة قبيل الزيارة لانطلاق رحلاتها المنتظمة حيث تنطلق رحلتين من محطة قطار بغداد المركزية الأولى الساعة (السابعة مساء) والثانية الساعة (الثامنة مساء ) بينما تنطلق الرحلتان من محطة قطار البصرة الأولى الساعة (٨مساء ) والثانية الساعة (٩مساء) وان اسعار تذاكر المسافرين للسريرالدرجة/١ منام(٣٠٠٠٠ الف دينار )والدرجة /٢ للسرير منام (٢٥٠٠٠) الف دينار أما المقعد السياحي درجة /١(١٢٠٠٠الف دينار ) بينما المقعد السياحي درجة /٢ ٨٠٠٠آلاف دينار) .وقد وجه مدير عام السكك المهندس سلام جبر سلوم على توفير أفضل الخدمات للمسافرين وبدوره قام قسم النقل والتشغيل في الشركة بالتنسيق مع الشعب التشغيلية في بغداد والبصرة والمحافظات الجنوبية على تهيئة اهم العوامل الاسياسية لنقل المسافرين الكرام وهي الراحة .والسرعة والأمان ..



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