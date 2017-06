اسئلة الشارع العراقي

اكدت لجنة الزراعة والمياه النيابية أن ديالى تعيش على وقع كارثة زراعية وأن نسبة من هجر مهنة الزراعة فيها وصل الى 30% لاسيما بعد احداث حزيران 2014 وهو الامر الذي جعل واقع الزراعة في المحافظة مأساوي (الشعب) يسأل : هل تدري الحكومة بما يجري أم انها تدري ولكنها لا تقدر على فعل شيء ما وصدق القول (خليها سكته يلفته) ؟!.

تقول الجمعيات الفلاحية ان بعض الخضروات والفواكه الممنوعة من الاستيراد تدخل عبر سيطرة الخالص .. (البينة الجديدة) تسأل لمصلحة من هذا التحايل والالتفاف على قرارات غرضها حماية منتوجنا المحلي ؟ أم أن الامر فيه من الفساد المالي ما لم يعد خافياً.

