اسئلة الشارع العراقي

نفت قيادة العمليات المشتركة اختراق طائرة كويتية للاجواء العراقية مؤخراً من جهة محافظة البصرة لكن سكانا اكدوا انهم سمعوا صوت الطائرة التي اخترقت حاجز الصوت وانهم شعروا بالرعب.. (الشعب) يسأل : اذا لم تكن هذه الطائرة كويتية فلماذا لا نسمي الاشياء بمسمياتها ونقول انها طائرة قادمة من كوكب المريخ ؟!.

بين الحين والاخر يطلق نواب محسوبون على كتل سياسية نافذة سهام النقد للسيد رئيس الوزراء حيدر العبادي ويتهمون الرجل بـ (الضعف) .. (الشعب) يسأل : متى يكف هذا البعض من سياسة الطعن بمناسبة او من دونها وبدوافع تسقيطية مخجلة ؟!.

التزامات الاحزاب السياسية ووقوفها خلف وزرائها والتخندق معهم في السراء والضراء حتى وان كانوا مقصرين او مفسدين او فاشلين سلوك لا يستقيم مع القيم الوطنية والشرعية .. (البينة الجديدة) تسأل : متى تتخلى هذه الاحزاب عن الاصطفافات وتغادر التخندقات ؟!.