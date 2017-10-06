ارقام قياسية جديدة تحققها السكك الحديد العراقية بنقل المسافرين

البينة الجديدة / عبد الستار محسن

اعلنت السكك الحديد العراقية عن تحقيق ارقام قياسية جديدة بنقل المسافرين من المحطة المركزية في بغداد الى البصرة وبالعكس مرورا بالمناطق الجنوبية حيث تنطلق القطارات الحديثة المكيفة DMU والمجهزة بافضل الخدمات من بغداد يوميا وبواقع رحلتين الأولى تنطلق الساعة السابعة مساء والثانية الساعة الثامنة مساءً بينما تنطلق القطارات من محطة قطار البصرة بواقع رحلتين ايضا الاولى الساعة الثامنة مساء والثانية الساعة التاسعة مساء حيث سجلت السكك في شهر ايلول الماضي بنقل 17 الف مسافر استقلوا القطارات الحديثة الصاعدة والنازلة والمجهزة باحدث وافضل وسائل الراحة والامان والخدمات الاخرى مما يؤكد حرص ادارة الشركة وتوجيهات المدير العام المهندس سلام جبر سلوم على بذل قصارى الجهود من اجل راحة المسافر الكريم وقد وفر قسم النقل والتشغيل في مقر الشركة بالتنسيق مع شعبة النقل والتشغيل في محطة قطار البصرة والمحطات الاخرى بتهيئة القطارات الحديثة المكيفة لترتقي بها السكك من اجل المسافر الكريم.

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