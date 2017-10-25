ايمان الجزائرية

في ارض الاحلام المحطمة تم توقيع اتفاقية…. اتفاقية تقول أن كلا الطرفين قررا الاستسلام !

اه ما اروع تلك الراحة وذلك الاطمئنان عندما تعترف بالحقيقة التي لا طالما اخفيتها على نفسك. الاعتراف الذي كان يجب أن يكون من البداية ! الاعتراف الذي يصرخ بأعلى صوته ويقول: انك لا تصلح لي ولا اصلح لك!… الاعتراف بأننا وقعنا في الحب حقا ..ولكن وحده الحب لا يكفي لإكمال ذلك الجهاد الذي ارهقنا حقا …اه ما أجمل الاستسلام للواقع…كفانا قتالا وحربا… ونحن نعلم أن نهايته لا محال ستكون الاستشهاد ! كفانا جهادا في الحب فوحده الحب لا يكفي ! ملاحظة : ‘’الاستسلام في بعض الأحيان شجاعة… شجاعة لا يتمكن منها كل البشر.’’ فخورة باستسلامنا يا خصمي !

