ادباء ومفكرون يستذكرون الاديب الراحل عادل ال تكليف

البينة الجديدة / خاص

أقامت قبيلة ال فتلة وأسرة ال فرعون مجلسا تأبينيا على روح المرحوم الشيخ والاديب عادل ال تكليف ال فرعون الفتلاوي وذلك لمرور أربعين يوما على وفاته بحضور الشيخ رعد ال راهي ال عبد الواحد ال سكر ال فرعون شيخ عام قبيلة ال فتلة والشيخ وليد ال فليح الفتلاوي وسادة اجلاء وأدباء وشعراء ومفكرين وبحضور شيوخ ووجهاء ال فتلة في بغداد وقد ألقى الشيخ رعد ال راهي كلمة بهذه المناسبة رحب بالضيوف الكرام ومتطرقا لسيرة المرحوم العلمية والأدبية وبعدها أخذ الشعراء والمحبون بإلقاء الكلمات التي جسدت روح المحبة والاخوة والمواقف الوطنية الاصيلة للمرحوم الفقيد

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