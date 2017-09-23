اختتام ناجح لمهرجان البصرة للأقضية والنواحي

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تحت شعار (بالفن والابداع ..ندحر الارهاب ونبني المستقبل) اقامت نقابة الفنانين العراقيين فرع البصرة وبالتعاون مع ديوان المحافظة، مهرجان الاقضية والنواحي بنسخته الثانية دورة الفنان نزار كاسب للفترة من 15-17 أيلول ، وشهدتها قاعة عتبة بن غزوان.

وقد تشكلت العديد من اللجان لاقامة هذا المهرجان ابتداء من اللجنة التحضيرية ولجنة المشاهدة وانتهاء بلجنة التحكيم ، كما تضمن المهرجان جلسات نقدية يديرها عدد من الاكاديميين والنقاد في فن المسرح تعقب العروض المسرحية لتقف عند مواطن العرض بكل تفاصيله .

واضاف دشر ان المهرجان انطلق بجهود ذاتية في مبادرة منه لاظهار المواهب الفنية المهمشة في الاقضية والنواحي وأن يكون هذا المهرجان هو الانطلاقة نحو تفعيل دور المسرح واهميته في جميع أقضية ونواحي العراق .

كما ناشد الجهات الحكومية ذات الصلة بالشأن الثقافي دعم هذا المهرجان بدوراته القادمة والانفتاح على الطاقات الشبابية في اقضية ونواحي البصرة التي انطلق منها هذا الحراك الجمالي والمعرفي .

هذا وقد افتتح المهرجان بعرض مسرحية «نورس وخمس مصاطب» من تألف هشام المالكي واخراج الفنان فرحان هادي لفرقة الزبير التي اشتركت بعرض آخر ضمن هذا المهرجان بعنوان «ياللغرابة» وهو من تأليف دكتور مجيد حميد واخراج الفنان صلاح دهموش، بالاضافة الى عروض اخرى لبقية الاقضية والنواحي من بينها مسرحية «شخابيط « للمخرج مؤيد سلمان الربيعي ومسرحية «لن أقتل أحدا» لفرقة ابي الخصيب من تأليف احمد عبد الفتاح القلعجي واخراج محمود ابي الخصيب. ومسرحية اخرى لقضاء المدينة للمخرج مصطفى الأسدي.



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