اجتهادات وزارية في تطبيق قرار (94) لسنة (2010)

ثائر الثائر

لا يختلف اثنان على ان وزارة المالية وزارة مهمة وسيادية لها من المسؤولية المالية الشيء الكبير لكونها تمول كافة موظفي دوائر الدولة بالسيولة المالية ومن حقها ان تحافظ على مستوى سمعتها من الانزلاق وحالات غسيل الاموال والتزوير والغش والتلاعب الذي يحصل هنا وهناك وهي حريصة على كل فلس يدخل او يخرج منها حفاظاً على اقتصاد البلد من الانهيار .. وبما انها العمود الاساسي لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وكافة شرائح المجتمع واعتمادها على السلم الوظيفي للرواتب فأن هناك بعض الملاحظات التي تدفعنا للكتابة عنها .. وهي ان قرار مجلس الوزراء المرقم 94 لسنة 2010 الذي يخص تعديل رواتب الموظفين واطلاق الترفيعات لمن هم يحملون الشهادة الجامعية الاولية والحاصلين على شهادة الدبلوم الفني والحاصلين على شهادة الدراسة الاعدادية فما دون الى درجات واضحة ومحددة وصريحة في هذا القرار .. وقد حددت فيها حصول الشهادة الجامعية الاولية الى الدرجة الاولى وحصول شهادة الدبلوم الفني والمعاهد ودور المعلمين الى الدرجة الثانية وحصول ذوي الشهادة الاعدادية الدرجة الرابعة ومنحهم العلاوة السنوية لغاية الدرجة الثالثة.. هنا يجد القارئ هذا ليس فيه اي مشكلة .. لكن وزارة المالية وضمن حساباتها او تعليماتها اخذت تجتهد في تحديد شهادة الدبلوم الفني (ما بعد الدراسة الاعدادية) على جعل هؤلاء ضمن الدرجة الرابعة وليس الثانية كما هو مذكور في القرار الذي ينص على انتقاله لها الا اذا كان يحمل (رئيس قسم) في دائرته وهذه منعت وحجبت الكثير من الوزارات من عدم تطبيقها بل ان بعض الوزارات قاموا بإخفاء هذا القرار على المواطنين.. ولا نعرف لماذا هذه الاجتهادات والموانع في قرار واضح يخص مساعدة الموظفين وتحسين حالهم المعيشي على ضوء ما يحملون من شهادات وعند المطالبة بهذا الحق ترى انك تكتب طلبات فقط بلا ردود او اجابات لك بل تجد العوائق والموانع بلا سبب مبرر في حين ان هناك من يتمتعون بـ(رئاسة القسم) في الوزارات والدوائر لكنهم لم يحصلوا على تطبيق هذا القرار بحقهم مما يضطرهم لمراجعة محكمة القضاء الاداري لحسم الموضوع.. لهذا راجين عدم الاجتهاد والفتوى في قرار واضح فيه خير للجميع وعلى الجهات القضائية محاسبة كل من يجتهد او يعرقل قرارا صادرا من جهات عليا تم حجبه عن الاخرين من دون سبب منطقي.



