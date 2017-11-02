اتحاد المثقف العام يستضيف الشاعر منذر عبد الحر

بغداد / البينة الجديدة

نظم اتحاد المثقف العام وضمن برنامجه رعاية الإبداع أمسية بعنوان ( الجدلية الثقافية وتعدد الإبداع) استضاف الأديب والإعلامي منذر عبد الحر حيث حاوره الدكتور محمد ونان جاسم و تطرقا لكل المواضيع التي تهم المثقف وكذلك كان الحديث عن منجزات الأستاذ عبد الحر كانت للمداخلات التخصصية والمهمة من الأساتذة قاسم محمد مجيد و الدكتور علي لعيبي و الأستاذ علي البغدادي والسيدة ميسرة هاشم وتميز الحضور النوعي بإضافة النجاح للامسية. الى ذلك قدم إتحاد المثقف العام درع الإبداع للضيف بشخص الشاعر الجميل عدنان جمعة فيما صرح رئيس اتحاد المثقف العام رياض جواد كشكول أن مجلس إدارة الاتحاد قرر إصدار كتاب يحمل (المقالات النقدية) للأديب والإعلامي منذر عبد الحر تتكفل دار المثقف للطباعة والنشر الموضوع وسيتم الإحتفاء به قريباً.



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