اتحاد الكرة ينهي الجدل ويعلن عن الفرق المشاركة في الدوري الممتاز و يرفض المصادقة على عقود لاعبين تجاوزت مبالغها السقف الرسمي



عبدالامير زناد / البينة الجديدة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن اقامة دوري الكرة الممتاز بموسمة المقبل بمشاركة 26 فريقاً.

وقال المتحدث باسم الاتحاد كامل زغير ،إن اجتماع اتحاده وصل الى قرار نهائي باشراك 26 فريقا في دوري الكرة الممتاز وجميعها حصلت على الرخصة الآسيوية».

واضاف ان» الفرق المشاركة في الممتاز هي جميع الفرق التي شاركت في دوري الكرة الممتاز للموسم الماضي وعددها 20 فريقا، يضاف لها ستة فرق من الدرجة الاولى، هي الديوانية والصناعات الكهربائية وغاز الشمال والسليمانية والصناعة والكوفة، ليصبح العدد 26 فريقا، تقسم الى مجموعتين، كل مجموعة 13 فريق».

يشار الى ان اتحاد الكرة لم يوافق في الاجتماع على طلب عدد من اندية المحافظات المحررة، بعد ان كانت رغبتها اللعب في دوري الكرة الممتاز.

وكان قد إمتد اجتماع اتحاد الكرة لساعات طويلة بسبب الجدل الحاصل في اشراك اندية المحافظات المحررة في دوري الكرة الممتاز خارج لوائح لجنة المسابقات في الاتحاد.

وقال مصدر من داخل الاتحاد إن» فرق اندية الموصل والرمادي وصلاح الدين التي لم تتاهل فرق منها الى الدوري الممتاز طالبت باشراكها في الدوري الممتاز باستثناءات خاصة».

واضاف ان «الجدل الحاصل في اجتماع اتحاد الكرة امتد لساعات طويلة بشأن هذا الموضوع والجميع يترقب النتائج النهائية لقرار اتحاد الكرة الذي ستتوضح صورته مساء الثلاثاء، ومن المحتمل تأجيل اتخاذ القرار لاجتماع لاحق».

يشار الى ان لجنة المسابقات في اتحاد الكرة كانت قد حددت آلية الدوري بنظام المجموعتين من دون ان تذكر عدد الفرق المشاركة في الدوري

ومن جانبه وصف مدرب فريق الموصل بكرة القدم محمد فتحي، لجنة التراخيص الاسيوية بأنها «مسرحية»، مشدداً على ان اتحاد الكرة لا يرغب بإعادة فريق الموصل للعب بالدوري الممتاز.

وقال فتحي «، «أرسلنا كتاباً رسمياً الى الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم حول ارسال لجنة التراخيص الى الموصل لأجل معاينة النادي».

واضاف ان «الاتحاد أنكر ارسالنا الكتاب، ولم يرسل لجنة التراخيص»، مشدداَ على أن «قضية لجنة التراخيص هي مسرحية، الهدف منها ابعاد الموصل والأندية الغربية عن اللعب بالدوري العراقي»، حسب وصفه.

وعلى صعيد ذي صلة أعلن اتحاد كرة القدم، عن تحديد الـ20 من تشرين الثاني المقبل موعداً لانطلاق دوري الكرة للموسم الحالي، مبينا ان عدد الفرق سيكون 26 فريقا بعد اضافة الصناعة وغاز الشمال والكوفة والسليمانية.

وقال المتحدث الاعلامي للاتحاد حسين الخرساني ، إن «اتحاد الكرة عقد اجتماعا دوريا ناقش فيه العديد من المحاور اهمها دوري الكرة للموسم الحالي»، مشيرا الى ان «الاتحاد حدد الفرق المشاركة بالدوري بـ 26 فريقا بعد اضافة فريقي الصناعة والسليمانية وغاز الشمال والكوفة تماشيا مع قرارات لجنة التراخيص الاسيوية فيما قرر عدم هبوط ناديي اربيل والكرخ».

ومن جانبها أعلنت الهيئة الادارية لنادي الحدود رفضها لآلية الدوري الكروي الممتاز،الذي أقره الإتحاد العراقي لكرة القدم .

وذكرت ادارة النادي ،انها تطالب الإتحاد العراقي المركزي لكرة القدم بالأبقاء على نظام الدوري المتبع في الموسم السابق والذي ينص على هبوط فريقين الى دوري الدرجة الأولى وصعود فريقين الى الدوري الممتاز».

واضاف،كما نشد على أيدي المتصدين لمسؤولية إتخاذ القرار في إتحاد الكرة ان يضعوا مصلحة الكرة العراقية فوق كل المصالح والمحسوبيات الفئوية ، وخلاف ذلك سنضطر الى إتباع الإجراءات القانونية لضمان حقنا وللحفاظ على هيبة الدوري العراقي» .

وقال عضو المكتب الاعلامي في اتحاد الكرة حسين الخرساني «، إن» الاتحاد رفض تصديق عقود لاعبين تجاوزت مبالغ عقودهم الحد الاعلى والبالغ 150 ألف دينار».

واضاف،» وشمل الرفض لاعبين من فرق عدة، ففي الشرطة مثلا تم رفض تصديق عقود ايمن حسين وعلاء عبد الزهرة وعلاء مهاوي، وحسين علي من الزوراء، ومن الطلبة نور صبري».

يشار الى ان اتحاد الكرة كان قد اصدر قرارا في بداية الموسم اعلن فيه تحديد سقف مبالغ عقود اللاعبين، على ان لا تتجاوز الـ 150 مليون دينار .



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