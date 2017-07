اتحاد الكرة يلوم الاندية فمن المتسبب في تأخير انتهاء الدوري الكروي

حمل الاتحاد العراقي لكرة القدم، الأندية الرياضية، مسؤولية طول منافسات الدوري الممتاز لأكثر من عام وما زالت مستمرة من دون معرفة نهايتها. وقال عضو الاتحاد سعد مالح ان «سبب التأجيلات لمباريات الدوري هي المشاركات الخارجية في المنتخبات الوطنية وعدم تعاون بعض الأندية وراء السبب الرئيس لطول فترة الدوري».

وأضاف ان «بعض الأندية والانتخابات الوطنية لا تتعاون في منح اللاعبين فرصة المشاركة بالدوري واستدعائهم للمشاركات الخارجية لكان الدوري انتهى الان». وأكد مالح «لا نلقي بكل اللوم على لجنة المسابقات في الاتحاد فالأندية جزء من هذه التأجيلات بالمباريات فأي نادٍ يريد اللعب يقول ان لديه بطولة اسيوية او عربية العربية بالاضافة الى مشاركة المنتخب الوطني بتصفيات المونديال».

وبين ان «لوائح لجنة المسابقات ملزمة على الأندية لكن لا تطبق على أرض الواقع فعلاً وهناك تقصير من الأندية» داعيا «رؤساء الأندية والاتحاد معاً الى اتخاذ قرار شجاع بعدم التأجيل وحسم الدوري» مؤكدا ان «السبب الرئيس لازمة الدوري هي الأندية وبعدها الاتحاد». وعن امكانية اعتماد اتحاد الكرة لنظام المجموعات في الموسم المقبل قال مالح «سنرى لجنة المسابقات ماذا ستقدم من مقترحات ولكن تبقى للأندية اعتراضات عليه وتارة تفضل الدوري العام كالحالي وتارة المجموعات» لافتا الى «وجود عطل ومناسبات كثيرة في العراق تتسبب في تأجيل المباريات أحياناً».

يشار الى ان منافسات الدوري العراقي لكرة القدم، تعد منذ سنوات هي الأطول في العالم حتى تقارب على عام كامل، وسط استهجان المدربين والأندية والإعلام، من دون حلول جذرية لهذه الأزمة التي تتجدد كل موسم.

وتجتاح الفوضى جدول مباريات الدوري، بسبب كثرة التأجيلات للمباريات، و من المفارقات أن اتحاد الكرة يشدد على الأندية واللاعبين، ويهدد بعقوبات في حال التخلف عن الالتحاق بالمنتخبات، حتى في تلك البطولات التي لا تندرج رسمياً ضمن أجندة الاتحاد الدولي، وتتزامن هذه البطولات عادةً مع انتهاء المسابقات المحلية في جميع الدول المشاركة فيها، إلا العراق.

وتشير تسريبات من لجنة المسابقات الى إن اتحاد الكرة سيبقي على جميع أندية دوري الأضواء، ولن يهبط أي فريق إلى الدرجة الأدنى بنهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى تأهل 4 أندية من الدرجة الأولى، ما قد يهدد بفوضى أكبر في المسابقة، رغم تصريح الاتحاد باعتماد دوري المجموعات في الموسم المقبل.

ويرى منتقدو دوري المجموعات أن هذا النظام يُفقد المسابقة إثارتها، كما أن زيادة عدد الفرق ستزيد من الضغط المؤثر سلبًا على أرضيات الملاعب، لاسيما أن، وفق نظام التراخيص، سيتم الاعتماد على عدد محدود من الملاعب الجاهزة وفقًا للمواصفات. ويبدو أنه لا أحد يعلم حتى الآن متى سينتهي الموسم الحالي، وفي أي وقت سيُفتح سوق الانتقالات، ومتى سيستريح اللاعبون والمدربون، بل ومتى سيستعدون للموسم الجديد.

