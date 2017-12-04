اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات يجتمعان بشهد لحل ازمة الاولمبي

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن عقده اجتماعاً مع لجنة المنتخبات ومدرب الاولمبي عبد الغني شهد اليوم الاثنين، لحل الاشكالات الحاصلة في فترة اعداد الفريق قبل النهائيات الآسيوية في الصين.

وقال عضو المكتب الاعلامي في الاتحاد حسين الخرساني إن «الاجتماع سيجد الصيغة المناسبة لتفريغ اللاعبين للفريق من دون التأثير على سير منافسات دوري الكرة الممتاز الجارية حاليا وانهاء امتناع الاندية بالحاق لاعبيها مع المنتخب الاولمبي».

واضاف، إن «الاتحاد قرر ان يخرج المنتخب من ازمته مع الاندية وتأمين مشاركة جيدة للفريق في النهائيات الآسيوية التي اقترب موعد اقامتها».

يشار الى منافسات النهائيات الآسيوية ستقام في كوانزو الصينية بداية العام المقبل،وان قرعة النهائيات كانت قد وضعت المنتخب العراقي في المجموعة الثالثة، الى جانب منتخبات السعودية والاردن وماليزيا.

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