ابنة ميسان والجنوب الشاعرة ليلى البهادلي في حوار صريح لـ (البينة الجديدة):

ماتزال قصائدي الوطنية وفاء لأبنائي الشهداء خليل وضرغام وكل شهداء العراق

حاورها حمودي عبد غريب

الشاعرة ليلى البهادلــي امرأة ميسانية الوصف جنوبية الجذور وعراقية المنشأ ماتزال تتمسك بتقاليدها الموروثة حين ترتدي العباءة السوداء في كافة تنقلاتها وسفرياتها للمشاركة في جميع الانشطة والمهرجانات الشعرية بالوطن وعندما تقف على منصة الشعر يتأمل الجمهور متسائلين ماذا تقول هذه المرأة ذات العباءة السوداء وما أن تلقي قصيدتها تهتز جدران القاعة لشدة التصفيق الحار المدوي وهي تتلو ما لديها من شعر تقشعر له الابدان لحلاوة الحسجة الجنوبية ومفرداتها الشعبية التي يتداولها ابناء جلدتها لتلهب الاجواء والمشاعر لتزيد همم الرجال بحب العراق وارضه وحين تنهي وصلتها الشعرية الكل يحييها من منصة القاعة حتى اطرافها . تقديرا لها .. وسنحت لنا فرصة اللقاء لمحاورتها لتحكي لنا حكاية عنوانها ..ليلى والشعر والجنوب وما قدمته خلال مسيرتها الشعرية ..

-ماذا تقول بطاقتك الشخصية للقراء؟

*أنا الشاعرة ليلى البهادلي ولدت 1950 مدينة العمارة خريجة الدراسة الاعدادية ومن بعدها تفرغت للشعر اولا ولإدارة المنزل ثانيا ولي اربعة اولاد وخمسة بنات وجميعهم من خريجي الجامعات وانا صديقتهم وامهم وابوهم حاليا ولي اثنان من الاولاد من شهداء الانتفاضة الشعبانية (خليل وضرغام ) بعد مقتلهم على ايدي النظام البائد المقبور وعملت من أجل بناء أسرة أفتخر بها أمام المجتمع وأن يكونوا ابناء صالحين لله والوطن وحاليا اشغل منصب امين سر جمعية الادباء الشعبيين فرع ميسان و رئيسة مجلس ادارة الجمعية العراقية لإحياء الاهوار ونائبة رئيس الصحفيين الاحرار فرع ميسان وعضو اتحاد الشعراء الشعبيين العرب.

-ماذا قالت ليلى في قصيدة شعر للشهيدين خليل وضرغام ؟

*جم رمضان مر وانت ماجيت..اشوفك بالحلم جن مدري شتكلي

شحسب جم نفر مو خلص البيت ..ازيد بالعدد كمت احسب بضلي اكابر عالوكت فقت وتعديت ..بعد ماخاف لو بالباب ترد حلي

– هل لك مشاركة في القتال ضد الارهاب وعصابات داعش ؟

* نعم وحصلت على لقب سفيرة قافلة سلاما ياعراق وهذا يحصل لأول أمراة جنوبية وشاعرة شعبية بعدما شاركت ضمن القطعات بجبهات القتال وتقديم خدمة بايصال الماء والغذاء والاحتياجات الاخرى لأبطال العراق المدافعين عن الارض والشرف وقد القيت العديد من القصائد والأهازيج التي الهبت اجواء المقاتلين .

-من جاء بك الى عالم الشعر الشعبي ؟

*بدأت كتاباتي في الشعر وانا في الابتدائية ومرحلة المتوسطة وتعلمت على يد الاستاذ عبد الحميد البصير مدرس اللغة العربية واستلهمت منه معاني اللغة ومع مرور الزمن بدأت أنظم القصائد الشعرية الشعبية ولا انسى التأثر الاهم بما كتبه الراحل و الشاعر كاظم إسماعيل الكاطع وكذلك استاذي الشيخ جاسم الشواي رئيس الجمعية فرع ميسان .

-اول قصيدة نظمت من قبلك واين كانت ؟

* أول قصائدي كانت مدرسية ومحاولات كانت تراودني لنظمها ولكن اول قصيدة نظمتها و قر أتها في مقر الجمعية للشعراء الشعبيين على منصة الشعر وكان مطلعها..طلع كله حجي اليحجونه هلناس.. جذب ومراوغ وتدنيس وضنون

كلي شلون حجي الناس ينقاس اذا كلهم على الغبره يركضون

عايشت الملل كلهه والاجناس… طلع بيهم يكص ويه اليكصون

وبيهم بالخجل يحبس بالانفاس..وبيهم لاثكل لاعكل موزون

-اي انواع الشعر تجيدين كتابته ؟

*أجيد الشعر الشعبي النصاري والشعر الحسيني و الابوذيه والدارمي ولي من القصائد المتنوعة في هذا المجال .

-حكايات عن الطفولة والامكنة في بداية صباك ؟

*طفولتي انا ابنة ميسان وكنت طفلة ومدللة اهلي وكنت فارسة الصف بين اصدقائي والكل يشهد من منطقتي السرية وقيادية بينهم ومجتهدة ويسمعون كلامي جميع من يعرفني .

-ماذا عن البدايات الشعرية الاولى ومن شجعك في اول المشوار؟

* بداياتي مهرجانات الاعداديات والمناسبات المدرسية والاحتفالات ومشجعتي الاولي هي مديرة المدرسة السيدة ( سنية البارودي) والسيدة (نبيلة شيت خسرو) لايمكن نسيانهما مطلقا

-لماذا تميلين الى (المهوال) والقصيدة الوطنية ؟

*فعلا ماقلته صحيح لان وضع بلدي دائما حروب وانتصارات ومع الزمن اقولها صراحة ضماد جراحاتي ومازال هو قصائدي الوطنية وفاء لأبنائي الشهداء خليل وضرغام وكل شهداء العراق ومن فرط حبي عشقت المنصة و القصيدة الوطنية لانهما راحة نفسية اشيد بها للشهيد العراقي وكل مقاتل شريف و اصبحت تتماشى مع دمي.

-افضل القصائد ؟

*افضل القصائد عنوانها .. ادور براسي..

ادور براسي جلمه تلوكلك تنكال.

شنهي السالفه ليش اعجزت بيهه

مامجبور اجذب هذا واقع حال

جبت كعبة قوافي وما اوفيهه

وحينها احرزت المركز الثاني في مهرجان الناصرية .

-اهم مشاركاتك في المهرجانات؟

*من أفضل مشاركاتي في مهرجان وزارة النفط عام 2014 وشارك فيه شاعرنا الكبير عريان سيد خلف ( يارب يسلمه وله الشفاء العاجل بعد تعرضه للاصابة مؤخرا) والشاعر الشيخ سعد محمد الحسن البهادلي (رحمه الله) والشاعر عادل محسن والشاعر شاكر التميمي وايضا مشاركتي مع مجموعة من شعراء العراق المرموقين ومنهم الاساتذة نهاد الخيكاني وايهاب المالكي بمنتجع جنة عدن ولابد الاشارة ان كل محافظات العراق هنالك مهرجانات رائعة ونفس الحماس واهمها قافلة سلاما ياعراق

-من هو شاعرك المفضل ؟

* الشاعر المرحوم الشيخ سعد محمد الحسن البهادلي

-هواياتك الخاصة ؟

*كتابة الشعر ومطالعة الكتب يوميا.

-لماذا تخلو الجمعية من العنصر النسوي في هيئاتها الادارية؟

*انا عاصرت حقبة زمنية مع الجمعية لم ارَ شاعرة قيادية تصلح لهذه المهمة زائدا عدم الرغبة في التفرغ للعمل الاداري .

-ماهي اهتماماتك المنزلية ؟

* كل اهتماماتي لتوفير الصغيرة والكبير للمنزل بعد أن اصبحت الام والاب في ان واحد والحمد لله اهم شي بحياتي وصلت ابنائي الى ما يبتغوه بالدراسة .. ويأتي الاهتمام بعملي ثانيا.

-هل لك قصيدة مغناة ؟

*لي قصائد قرأت على المنابر الحسينية كثيرة وبمناسبات مختلفة ولي قصيدة شعرية وطنية سجلت كانشودة وطنية تقول مطلعها انه بت الكصب والهور والمشحوف اشم ريحة مسج من ريحة البردي.

-لماذا لم تتمكن الشاعرة من نظم الشعر الغنائي ؟

*تجيد الشاعرة العراقية ان تكتب كل الالوان لكن حسب بيئتها وتقاليدها وما يسمح لها الظرف الخاص .

-افضل الجوائز ؟

*لقب سفيرة الجنوب .

-هل الجمعية تتواصل مع أعضائها؟

*جمعيتنا في تواصل تام مع الشعراء وفي كافة المناسبات الاحزان والافراح والحالات الخاصة من الشمال الى الجنوب .

-ماذا تقولين في ختام الحوار؟

*اولا شكرا لصحيفة البينة الجديدة التي سألت عني وحاورتني وانا راقدة في مستشفى ابن سينا لاجراء العملية الجراحية بعد حادث السير الذي تعرضت له في منطقة البتيرة الجنوبية وهذا لا أنساه ومحبتي لكم جميعا وللعراق النصر المؤزر .

