ائتلاف المالكي: لن يستطيع احد سرقة انتصارات الشعب.. والبعض يحاول استغلالها انتخابيا

بغداد / البينة الجديدة

أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، ان لا احد يستطيع سرقة انتصارات الشعب العراقي، فيما بين ان هناك جهات تحاول استغلال تلك الانتصارات لإغراض انتخابية.

وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود ان «كل محاولات سرقة انتصارات الشعب هي محاولات بائسة ويائسة ولم تفلح اطلاقاً، فالشعب يعرف من هم الذين حرروا الأراضي ومن هم الذين دعموا الدواعش»، موضحا ان «بعض الجهات السياسية تحاول المتاجرة حتى بدماء الشهداء لإغراض سياسية وانتخابية مبكرة، لكنها لم ولن تلفح بذلك وكل محاولاتها ستكون فاشلة».

وأضاف الصيهود ان «الانتصارات تحققت بتوحد الشعب وفتاوى المراجع لقتال داعش، وكذلك وقوف السياسيين الوطنيين بوجه دواعش السياسية ومشاريعهم التآمرية على العراق والعراقيين».

