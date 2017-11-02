إيمي سمير غانم ضيفة «قعدة رجالة 2»

متابعة البينة الجديدة

حلّت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على برنامج «قعدة رجالة 2» في موسمه الجاري الذي يتم تصويره خلال الفترة الحالية باستوديو العزبة وسجلت حلقتها في الأسبوع الماضي للموسم الجديد من البرنامج الذي يستضيف مجموعة من الفنانات ستتحدثن عن علاقاتهن بالرجال.

الجدير بالذكر أن مقدمي البرنامج هم باسل خياط وكريم وأحمد فهمي ومن المتوقع عرضه قبل نهاية العام الجاري، حيث يجري العمل بشكلٍ مكثف للإنتهاء من تصوير جميع حلقات الموسم الجديد قبل عرضه.

شارك الخبر