إنتحاري من قرغيزستان شن إعتداء سان بطرسبورغ

وكالات / البينة الجديدة

أعلنت أجهزة الامن في قرغيزستان ان «انتحاريا» من مواطنيها هو منفذ الاعتداء الذي أوقع 11 قتيلا و45 جريحا في مترو الانفاق في سان بطرسبورغ بشمال غرب روسيا.وقرغيزستان دولة تقطنها أغلبية مسلمة في آسيا الوسطى ويبلغ تعداد سكانها ستة ملايين وهي حليف سياسي وثيق لروسيا وتستضيف قواعد عسكرية روسية . و صرح المتحدث باسم أجهزة الامن في قرغيزستان رخات سليمانوف ان «الانتحاري في محطة سان بطرسبورغ هو مواطن من قرغيزستان يدعى اكبريون جليلوف، من مواليد العام 1995».وتابع المتحدث «من المرجح ان يكون قد حصل على الجنسية الروسية».وأعلنت اجهزة الاستخبارات الروسية «اف اس بي» ان الانفجار وقع في عربة تسير بين محطتين على خط يعبر وسط المدينة بين سيناينا بلوشتاد وتكنولوجيستي انستيتوت.وقالت لجنة التحقيق الروسية انه بعيد ذلك فتح تحقيق حول «عمل ارهابي» موضحة انه سيتم درس «كل الاحتمالات الاخرى».ويأتي الاعتداء الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بعد انه دعا تنظيم داعش الى ضرب روسيا ردا على تدخلها لدعم النظام السوري في أواخر ايلول/سبتمبر 2015.وانضم سبعة آلاف شخص على الاقل من مواطني الاتحاد السوفياتي سابقا، من بينهم نحو 2900 روسي الى صفوف الارهابيين في العراق وسوريا لاسيما تنظيم داعش بحسب الاستخبارات الروسية.وزار الرئيس فلاديمير بوتين الذي كان موجودا في المدينة موقع الحادث ووضع إكليلا من الزهور في المكان.وقال شهود إنهم رأوا ركابا ملطخين بالدماء وعليهم آثار حروق يخرجون من القطار الذي انفصل بابه بدافع قوة الانفجار وكانوا راقدين على الأرض فيما ملأ الدخان المحطة.وسبق أن تعرضت روسيا لتفجيرات عدة ألقي باللوم في أغلبها على متمردين إسلاميين من منطقة شمال القوقاز الروسية. وتم سحق التمرد هناك إلى حد بعيد لكن خبراء أمنيين يقولون إن تدخل موسكو عسكريا في سوريا جعل من روسيا هدفا محتملا لهجمات من تنظيم داعش .ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير. وقال مسؤولون إنهم يتعاملون مع الهجوم على أنه عمل إرهابي لكن لم يصدر تأكيد رسمي حتى الان بوجود صلة بين ما حدث وإسلاميين متشددين.

وكانت وسائل إعلام روسية عرضت لقطات من كاميرا أمنية لشخص ملتح وقالت إن الشرطة تلاحقه بوصفه مشتبها به. لكن إنترفاكس قالت إن الرجل سلم نفسه وأزيل اسمه من التحقيقات.وأضافت وكالة الأنباء نقلا عن مصدر في إنفاذ القانون لم تذكره بالاسم أن الأشلاء البشرية التي تم فحصها في موقع الانفجار تشير إلى أن انتحاريا نفذه. وذكرت أن الشرطة حددت هوية مشتبه به على صلات بجماعات إسلامية متشددة محظورة في روسيا.وكان تنظيم داعش قال قبل عامين إنه أسقط طائرة كان على متنها سائحون روس في طريق عودتهم لديارهم من منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر. وقتل جميع من كانوا في الطائرة وعددهم 224 شخصا.وهرعت خدمات الإسعاف والإطفاء إلى النزول لمحطة مترو سينايا بلوشتشاد في سان بطرسبرغ بعد وقت قصير من وقوع الانفجار بعد الظهر. وحلقت طائرة هليكوبتر فوق المنطقة قبل أن تهبط في شارع واسع لنقل راكب مصاب.وقال ليونيد تشايكا وهو من سكان بطرسبرغ وكان في المحطة وقت الانفجار عبر الهاتف «رأيت دخانا كثيرا وحشدا يشق طريقه إلى المصاعد وأناسا ملطخين بالدماء ووجوها ملطخة بالدماء.