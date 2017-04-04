إلى ستيفن هوكنك

عبد الكريم مسير حمد الله



يفجُر الغرب الاف القنابل علينا يوميا، و هي نوعان نوع للقتل و الابادة و التشريد و نوع لزرع الفتن و التشكيك. ففي كوبنهاكن عاصمة الدنمارك فجرت علينا قنبلة الرسوم المشينة و المهينة لصورة سيد الكائنات محمد (ص)، والعرب نيام لا يتحركون ما دام قادتهم نائمين فكيف يتحركون و الشعوب على دين ملوكها. و في هذه الايام و في فيينا عاصمة النمسا بالذات تنتشر لعبة للرسوم المتحركة و الفائز فيها من يهدم جوامع و مساجد اكثر او يقتل اكثر عدد من المسلمين و امة اقرأ لا تقرأ. و صباح الخميس 2-9-2010 و في العاصمة البريطانية لندن هذه المرة اطل علينا العالم الفيزياوي و عالم الرياضيات البريطاني (ستيفن هوكنك) و الذي كُنا نعده الاول في حقل اختصاصه في العالم كله، لكن هذا المُقعد المشلول اطلق صاروخا نوويا عابرا للقارات بتصريحه الغريب المريب (ان الله لم يخلق الكون بل ان الكون خُلق من لا شيء ) و جاء ذلك على صفحات صحيفة التايمز البريطانية. ثم قال (و بسبب قانون الجاذبية فان الكون يخلق نفسه من لا شيء) و بذلك خالف قول (اسحق نيوتن) القائل (ان الكون لم يُخلق من فوضى) و تساءل هوكنك (لماذا الكون و لماذا نحن موجودون عليه؟). يا لها من آراء و افكار لا ينبس بها الا الجاهل فكيف صدرت من هذا العالم و في هذا الوقت بالذات؟ اليست هي افكار للهدم و التشكيك بالله عز و جل؟ اليست هي افكار لزعزعة الايمان؟ و هل انبرى لها اهل الاسلام و الذين وُلد الاسلام على ارضهم ؟ اخي هوكنك يا اخي في الانسانية هل بلغت من الكبر عتيا؟ ام هل اثر مرضك عليك؟ يا اخي في الانسانية خذ اكواما من الرمل و الحصى و الطابوق و مثلها من الاسمنت و وفر الماء بقربها و اتركها خمسين عاما بل مئة عام فهل ستبني نفسها على شكل دار او عمارة او مدرسة او مصنع من دون مهندس و معمار ماهرين، بالله عليك اي شيطان زج بهذه الفكرة في رأسك؟ و قولك ان قانون الجاذبية هو الذي خلق الكون من لا شيء، فمن الذي وضع و سيّر قانون الجاذبية؟ و من الذي خلق هذا اللا شيء؟ و من اين جاءت مادته؟ و كيف نظم هذا الكون الرائع و بهذا النظام الرائع والذي لا تضبطه الملايين من اجهزة الحاسوب؟ هل نظم هذا اللا شيء المسافة بين الارض و الشمس؟ فان ابتعدت الشمس انجا واحدا عن الارض جمدتها و ان اقتربت منها انجا واحدا احرقتها.. ألست انت العالم بان شمسنا ما هي الا نجمة صغيرة بالمقارنة مع النجوم الاخرى التي نراها ليلا فكيف وُضعت هذه الابعاد و كيف رُتبت و من الذي يتحكم بها هل هو اللاشيء؟ لماذا لا تصطدم الكواكب فكل له مساره و سرعته فمن الذي وضع ذلك هل هو اللاشيء؟ (والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم) من الذي رفع السماء بغير عمد هل هو اللا شيء؟ هل يستطيع اي مهندس في العالم ان يعلق سقفا بخمسة امتار مربعة من دون اعمدة او جسر خفي؟ من الذي سير الرياح؟ و من الذي نظم المد و الجزر؟ و من الذي ارسى الجبال؟ و من الذي خلق الذرة؟ و من الذي خلق الجليد تحت بركان ايسلندا و الذي غطى غباره كل اوروبا؟ من الذي نظم شروق الشمس و غروبها فهل يستطيع اللا شيء ان يجعل الشمس تشرق من الغرب يوما واحدا؟ اي مولد خفي يقوم بنقل المياه و قوت الاشجار الى قممها؟ من الذي جعل بعض اشجار العنب البرازيلية تعطي ثمارها على جذوعها لا على اغصانها؟ من الذي صمم فاكهة الرمان بحبيباتها؟ و لو اجتمع صاغة العالم لن يستطيعوا ان يفعلوا ذلك. و كيف استطاع الموز ان يثمر من دون ان يكون فيه ذكر و انثى و كيف استطاع ان يعطي هذا الانتاج الغزير من دون بذور هل هو اللاشيء؟ من الذي علمك السير و الجلوس على السرير؟ هل تستطيع اكبر و اعظم شركة في العالم ان تصنع مضخة تضخ الدم ليل نهار و من دون توقف مثل قلبك الذي عمل و لا يزال يعمل طوال هذه السنين؟ ان اعد النظر في خلق الله و ابدأ بنفسك و الحيوانات من حولك و الازهار و الاشجار و الحشرات فهل تستطيع شركة مايكروسوفت صناعة جناح ذبابة؟ لا و الف لا و قبل ان تصنع شركة مايكروسوفت اجهزتها و الذاكرة داخلها خلق الباري عز و جل اعظم و ادق جهاز حاسوب في الكون الا و هو دماغ الانسان.. عزيزي هوكنك هل استطاع اللا شيء صناعة مُضغة او عَلقة؟ و من الذي سيميتك ثم يحييك؟ ان الكون خلقه الله العزيز الحكيم البارئ المصور و لم يخلقه اللاشيء و انت اعرف بذلك فمن الذي اغواك و في المهالك رماك؟.