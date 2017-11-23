إعلان موعد الموسم السابع من مسلسل «غيم أوف ثرونز»

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بعد تأجيل وطول انتظار، توصل عشاق المسلسل الخيالي «غيم أوف ثرونز» إلى موعد عرض الموسم المقبل وذلك من خلال فيديو بث مباشر عبر فيسبوك، للوح جليد يذوب تدريجيا ليكشف عن تاريخ 16 يوليو.

وشاهد أكثر من مئة ألف شخص الفيديو الذي بث مباشرة على فيسبوك لمدة ساعة، والذي لجأت إليه شبكة (إتش.بي.أو) التلفزيونية كطريقة مبتكرة وشيقة للإعلان المنتظر، وفق ما ذكرت وكالة رويترز وكان من المفترض أن يبدأ عرض الموسم السابع من المسلسل، والذي يحمل العنوان الفرعي «الحرب الكبيرة جاءت»، لكنه تأجل لالتقاط مشاهد في الشتاء لعالم ويستروس الخيالي في المسلسل. ويدور المسلسل الفائز بجوائز إيمي والمقتبس عن روايات جورج آر.آر. مارتن سونغ أوف آيس أند فاير)، حول صراع بين عدة أجيال للسيطرة على العرش الحديدي للممالك السبعة. ويظهر في إعلان تشويقي نشرته (إتش.بي.أو)، شعارات الأسر المتحاربة وهي تتفتت وتتحول إلى رماد، فيما سمعت أصوات شخصيات رئيسية وهي تردد جملا من مواسم سابقة في تسلسل زمني للأحداث التي أدت للحرب. وفي النهاية يسمع صوت جون سنو، قائد الحرس الليلي الذي عاد إلى الحياة في الموسم السابق، وهو يقول: «الشيء ذاته سيأتي من أجلنا جميعا. هناك حرب واحدة مهمة وهي الحرب الكبرى.



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