البينة الجديدة / القسم الفني

انتهى الفنان الكوميدي «إدوارد» من تصوير آخر مشاهده في مسلسلي «الزيبق» و»طاقة القدر» بالإضافة لانتهائه من تسجيل آخر حلقات مسلسله الإذاعي «زقزوق وبكيزة» المذاع على «نغم أف أم». ويقدِّم في «الزيبق» شخصية ضابط مخبارات اسمه مصطفى وأحد المسؤولين عن متابعة كريم عبد العزيز في الخارج، ويقوم بدور عمرة في مسلسل «طاقة القدر» الذي يكون ابن عم حمادة هلال.

