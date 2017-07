إختتام فعاليات مهرجان النهج السينمائي الدولي بدورته الثالثة.. فيلم الإشارات يحصل على الذهب و البنفسجية أفضل سيناريو

البينة الجديدة

/ وسام قصي

أختتمت فعاليات مهرجان النهج السينمائي الدولي بدورته الثالثة، مساء يوم الاربعاء الموافق 4 نيسان / أبريل 2017 ، في قاعة مدينة الامام الحسين العصرية للزائرين، وبمشاركة عراقية ودولية وبرعاية من العتبة الحسينية المقدسة.عرض المهرجان ما يقارب خمسة وتسعين فيلماً سينمائياً .. من 27 دولة .. تم فرزها من ألف وثلاث مئة وسبعة وثمانين فيلماً.. وضمن محاور عدة منها : الروائي وقد تضمن 35 فيلماً .. وستة أفلام ضمن المسابقة الموازية .. وسبعة عشر فيلماً ضمن الوثائقي .. و32 فيلماً ضمن الانميشن (الرسوم المتحركة) .. وأربعة أفلام خارج المسابقة .. فكانت حصة العراق 21 فيلماً .. وايران 32 فيلماً ..

وأربعة أفلام لكلّ من : فرنسا والهند .. ثلاثة أفلام لكلّ من لبنان وتركيا وأمريكا وايطاليا .. فيلمان من كوريا الجنوبية والبرازيل والمانيا وجاءت مشاركة كل من : مصر والمغرب والجزائر وتونس والصين وبريطانيا ونيوزلندا والفليبين و بلجيكا وايرلندا وكوستاريكا واستراليا والارجنتين وكندا و وبولندا بفيلم واحد.

نبض الشام .. يحصل على جائزة الافلام الوثائقية

حاز فيلم ( نبض الشام ) على جائزة الافلام الوثائقية ، وهو للمخرج يوسف جرادي من لبنان، ومن خلال الثيمة يتحدث الفيلم عن أهل الشام بكل اطيافهم وانتماءاتهم الدينية والمذهبية والفكرية ، ليحكوا قصة وطنهم الذي يشكل لوحة فسيفسائية يحكمها الحب والتآلف، وليرفضوا الافكار الظلامية التي حاولت اختصار عشرات السنوات من العيش المشترك ..

الصبي الصغير يحصل على جائزة الانميشن

فيما حازت المخرجة والكاتبة الايرانية مونا عبدالله شاهي على جائزة الانميشن بفيلمها الصبي الصغير، والذي يتحدث عن طفل في زمن الحرب، وبعدما امر الجنود الناس تعسفا، على ترك مدينتهم، نرى الطفل يرفض الذهاب، وقال بانه يريد انهاء مهمته اولاً قبل حرمانه مما يطمح اليه ..

البنفسجية أفضل سيناريو

وحصل فيلم البنفسجية للمخرج العراقي باقر الربيعي على جائزة أفضل سيناريو، ويستعرض الفيلم قصة حرب طاحنة تجبر طفلاً على البحث بطريقة تمكنه من التجوال داخل المدينة بحثا عمّن يساعده لانقاذ امه المصابة برصاصات عدة ، ويحصل من صديقته على قميص يجعله مخفياً للجميع مقابل أن يمر معها بأماكن عدة .. يدفعها الفضول لزيارتها اثناء الحرب ..

برج جيم .. جائزة لجنة التحكيم لأفضل سيناريو

فيما حصل الفيلم برج (ج) وهو ضمن المسابقة الموازية للمخرج المصري أحمد الشهاوي .. على جائزة لجنة التحكيم لأفضل سيناريو .. وبرج (ج) أحد ابراج المراقبة والصد على الحدود العراقية .. وأخطر برج من حيث قربه على الدواعش، فكل من يقف عليه يفقد .. الى أن يأتي البطل وبحيلة ذكية ينتقم لصديقه الشهيد الذي سبقه على هذا البرج

الجائزة الثالثة .. فيلم كيمياوي

وحاز فيلم كيمياوي وهو روائي عراقي لسيف عدي الكنعاني على الجائزة الثالثة في المهرجان .. ويستعرض الفيلم الاسلحة الكيمياوية التي خلفها النظام المباد والتي لا تزال تقتل الاطفال وترسلهم بعناء بأخطر ما يواجهوه من امراض .. والفيلم يعرض حالات المرضى والتأثير الكيمياوي في احد المستشفيات وفي نهاية المطاف يموت الاطفال ..

الجائزة الثانية .. فيلم الرئيس

وحصل على الجائزة الثانية المخرج العراقي رزكار حسين احمد بفيلمه الرئيس ، والذي يتناول القيادة الديكتاتورية لاحد قادة المجموعات الفتية .. ويمارس الظلم والطغيان وسلب الحقوق من باقي المجموعة الى أن يكسر هيبته قائد آخر .. قد نصبه بعض الفتيان كقائد عليهم ليكسر شوكة الدكتاورية ويصبح بعد ذلك ديكتاتوراً على رفقته ..

الجائزة الاولى .. فيلم الاشارات

وكانت الجائزة الاولى من نصيب فيلم الاغاني للمخرج الايراني ياسر طالبي .. ويحكي قصة أحد حراس الغابة في شمال ايران يواجه حوادث غريبة فابنته الطالبة المختصة بدراسة الغابات ترتبط بعلاقة روحية مع الاشجار .. الرائد يونس متورط في تهريب الخشب .. وفي الغابة يتم ملاحظة ظاهرة غريبة متمثلة بظهور الاشباح.

المهرجان يكرم المتميزين

وشهد المهرجان تكريم لعدد من الفنانين والنقاد الذين اثروا المشهد الفني بعطائهم وهم كل من : « صاحب شاكر – حافظ لعيبي – كريم محسن – رائد الجبوري – ناصر عثمان، من مصر – مهوش صبر كن، من ايران – محمود باك، من ايران – وتكريم «غيابي» للسينمائي العُماني عبد الله حبيب – تكريم لفيلم مريم – تكريم لرئيس لجنة التحكيم الدكتور صالح الصحن – وتكريم للكاتب حميد المختار- وتكريم للمخرج الايراني اسماعيل براري، من ايران – والمخرج فارس طعمة التميمي – د. علي صباح – المخرج عزام صالح – الإعلامي والسينمائي حسن قاسم – وتكريم لمخرج فيلم القربان الايراني، أحمد رضا درويش والذي قال : عرض اليوم لفيلم القربان هدية من صميم قلبي الى الشهداء المضحين بدمائهم من أجل تحرير الاراضي العراقي المحتلة من الدواعش .. وهدية الى المجاهدين الذين يريدون احلال السلام والامان في العراق».

كما تضمن حفل الختام عرضاً لفيلم مواقف خالدة للمخرج محمود الحسناوي وهو من الافلام التي عرضت خارج المسابقة .. وهو وثائقي يتناول كيفية تقديم المساعدات والدعم اللوجستي الى الاخوة المسيحيين في شمال العراق .

ومن الملاحظ أن مهرجان النهج هو منظمة مجتمع مدني غير حكومية .. ومهرجان سينمائي يختص بالأفلام السينمائية القصيرة (روائي، وثائقي، رسوم متحركة)، تقيمه مجموعة قنوات كربلاء الفضائية في العراق، تأسس المهرجان في العام 2014 وكان انطلاق دورته الأولى في ٢٥-٣-٢٠١٥، ويتعامل المهرجان مع السينما على أنها رسالة إنسانية وظيفتها صناعة حياة يعيش فيها الناس كرماء سعداء.



