إبراهيموفيتش: انتظروا مني نسخة أفضل مما كنت عليه

أكَّد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ، أنَّه سيعود للملاعب أقوى من أي وقت مضى؛ حيث يتعافى حاليًا من إصابة في ركبته ، أبعدته عن الملاعب فترة طويلة.

وقال إبراهيموفيتش ، 35 عامًا، والذي سجَّل 28 هدفًا مع مانشستر يونايتد بكافة المسابقات الموسم الماضي، لمجلة «إينسايد يونايتد» اليوم السبت، إنَّ «الإصابة لم تنل من عزيمتي». وأضاف «أشعر بأنَّني بحالة جيدة. تدربت كل يوم منذ خضوعي لعملية جراحية بركبتي. لم أحصل على إجازة ولو ليوم واحد. إنَّه تحدٍ جديد بالنسبة لي، أنا قوي ذهنيا وعندما أركز على هدف ما فلن يتمكن أحد من إيقافي». وتابع «سأحطم جميع الحواجز كي أصل أحقق مرادي، وعندما أعود للملاعب، سأكون أقوى مما كنت عليه في السابق. سأكون نسخة أفضل مما كنت عليه من قبل .. تخيلوا ذلك».وأردف «إذا تكلَّمنا عن الإصابة بحد ذاتها، فلم أشعر بألم في أي لحظة . كل ما في الأمر أنَّني كنت أشعر بشكل غريب في تحركاتي كان يؤكد لي بأنَّ ركبتي ليست بخير. أما الآن فإنَّها أصبحت أكثر قوة».

وواصل «أعتقد أنَّ تحركاتي باتت أفضل الآن، ولو كان الأمر يعود إليَّ لكنت لعبت اليوم، لكنَّ الأمور لا تحصل كذلك. يتعين عليَّ أن أتحلى بالصبر. لست متعجلاً للعودة. عندما أكون جاهزًا سأعود». وختم، «عندما أعاود اللعب لا أريد أي أعذار بأنني كنت مصابًا ، أو ما شابه ذلك ، بل أريد أن أشعر بالضغوطات التي شعرت بها في السابق». وانتهى عقد اللاعب السويدي مع مانشستر يونايتد في حزيران/يونيو الماضي، لكنَّه وقع وعقدًا جديد مع النادي بفضل علافته المميزة مع المدرب جوزيه مورينيو، وكذلك بسبب سرعة تجاوبه خلال عملية التعافي.

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