أهل الحق تدعو معصوم للقيام بواجباته الدستورية بالحفاظ على وحدة العراق

بغداد / البينة الجديدة

رحبت حركة عصائب أهل الحق، بقرار مجلس النواب القاضي برفض إجراء استفتاء على إقليم كردستان، فيما دعت رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى القيام بواجباته الدستورية والوفاء بالقسم الذي أداه في الحفاظ على وحدة العراق «بعيدا عن الانتماءات السياسية والحزبية».

وقالت الحركة «بعد أن قام مجلس النواب بدوره باعتباره السلطة التشريعية في الدولة والمعبر عن رأي الشعب واستصداره قرارا وطنيا وتاريخيا مهما وهو رفض الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان المراد إجراؤه في 25 أيلول، نؤكد على الحكومة العراقية بالقيام بدورها الذي تفرضه عليها مسؤوليتها الدستورية في الحفاظ على وحدة العراق وسلامة أراضيه كما أكد على ذلك قرار مجلس النواب الموقر».

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