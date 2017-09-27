أنين الجراح

حسن لفتة لعيبي

لا يستكين على سنة واخرى

يتجدد الحزن عليك في كل عام

واما الشهادة فهي قارب نجاة

وسفينة انت قائد ربانها والملاح

الحرب يشتد .. وطيسها ساحة وغا .. بيارق

حمحمة عاديات .. جعجعة وصهيل وجراح

نساء ثكالى وشيخ عليل واطفال رضع

فديتهم بنفسي وبمالي وبالارواح

وانت يا سيدي قبعت في صلب علي ورسول الله

تنير درب الفائزين كالمصباح

خيم الحزن في قلوبنا واعشوشب فوق صدورنا

وفي تلابيب مدينتنا واضحت صماء بكماء

ومن دون صخب كمدينة اشباح

فقري عينا يا سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء

ونامي فنحن اثرنا البكاء في عاشوراء على الافراح ..

فجراح الوطن امتداد من جراحات الحسين

وجراحات الحسين هي اكرم من كل الجراح

