أنقرة سمعت ما لا يرضيها من تيلرسون حول تسليم غولن

وكالات / البينة الجديدة

أعلنت تركيا مؤخرا ان زيارة وزير الخارجية الامريكي لم تثمر عن اي تطور على تسليم الداعية فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية في منتصف يوليو/تموز . و يعدّ تسليم غولن من نقاط الخلاف الرئيسة بين البلدين العضوين في الحلف الاطلسي والحليفين في محاربة تنظيم داعش وتطالب تركيا منذ شهور بتسلمه لكن من دون استجابة من واشنطن.وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إن بلاده لم تلمس تطوراً مُرضياً من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إزاء الاستجابة لتسليم غولن.جاء ذلك في مقابلة مشتركة أجرتها معه قناتان محليتان وتحدث خلالها عن عدد من القضايا الداخلية.وكشف يلدريم في مقابلة تلفزيونية ان انقرة طرحت موضوع منظمة غولن بشكل واضح أمام تيلرسون أثناء زيارته لأنقرة . وأضاف رئيس الوزراء التركي «لدى طرحنا موضوع منظمة غولن أمام وزير الخارجية الأمريكي أعطى الأخير أجوبة عامة مثل: الموضوع بيد القضاء ونحن نتابعه».و وصل تيلرسون العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو.وألقت السلطات التركية بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل الذي خلف 248 قتيلا على مجموعة مسلحة اتهمت غولن بتوجيهها، وهو حليف سابق لأردوغان يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999.ورغم نفي غولن الشديد لهذه الاتهامات الا ان أنقرة استمرت في مطالبة السلطات الأمريكية بتسليمها اياه.وتروج حركة غولن للاسلام «المعتدل» كما وتدير شبكة من المدارس الخاصة في تركيا والولايات المتحدة، فضلا عن مجموعة من الشركات ووسائل الاعلام والمراكز الثقافية . وانقلب اردوغان على رجل الدين وأتباعه واتهمهم بإقامة «دولة موازية» بعد أن فتحت الشرطة ومدعون عدّوا من المتعاطفين مع كولن تحقيقا مع الدائرة المقربة من اردوغان في مزاعم فساد عام 2013. وتصف السلطات التركية جماعة غولن بالمنظمة الارهابية، وحتى قبل الانقلاب ظلت تركيا تتهم غولن بالتغلغل في سلكَي الشرطة والقضاء. التحالف الدولي يناقض واقع الغارات برقم ضئيل للقتلى المدنيين دراجة مفخخة تستهدف تجمعا للشرطة المصرية في طنطا العراق يعلن مقتل اياد الجميلي بدون تأكيدات أمريكية حرب الثروات الطبيعية تهدد آمال الاستقرار في ليبيا قمة الأردن تكسر جمود العلاقات السعودية المصرية ملف الملاحقين قضائيا يطفو على سطح مبادرة التسوية بالعراق .

