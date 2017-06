أنقرة تناور في الرياض للتغطية على وصول قواتها إلى قطر

وكالات / البينة الجديدة

قطعت السعودية الطريق على المناورة التركية بعرض قاعدة عسكرية على المملكة للتغطية على وصول قواتها الى قطر برفض هذا الاقتراح بلهجة شديدة ما يترجم الغضب السعودي المتزايد من السياسة التركية المنحازة لقطر.أعلنت السعودية مؤخرا انها لن تسمح لتركيا باقامة قواعد عسكرية على اراضيها وانها ليست بحاجة لمثل هذه القواعد، وذلك ردا على عرض بهذا الخصوص تقدمت به انقرة.ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول ان المملكة «لا يمكن ان تسمح لتركيا باقامة قواعد عسكرية على اراضيها».واضاف ان «المملكة ليست في حاجة إلى ذلك وقواتها المسلحة وقدراتها العسكرية في افضل مستوى، ولها مشاركات كبيرة في الخارج، بما في ذلك قاعدة أنجيرليك في تركيا لمكافحة الارهاب وحماية الامن والاستقرار في المنطقة».وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان قال الجمعة انه عرض على الملك سلمان بن عبدالعزيز انشاء قاعدة عسكرية تركية في السعودية، بحسب ما نقلت عنه وكالة انباء الاناضول.واضاف اردوغان ان الملك سلمان تعهد بتقييم الامر، وان الرد لم يأت لغاية الان.ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل عن فحوى اللقاء.وتاتى زيارة زير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو للسعودية فى اطار الجهود المبذولة لاحتواء الازمة الخليجية الناجمة عن قطع عدد من الدول الخليجية والعربية علاقاتها مع قطر.يشار إلى ان البرلمان التركي اقر في السابع من الشهر الجاري اتفاقيتين تسمحان بنشر قوات عسكرية في قاعدة تركية في قطر تطبيقا لاتفاقية الدفاع المشترك التي وقعها البلدان عام 2014 إضافة إلى تدريب قوات الدرك.وغادر أوغلو المملكة العربية السعودية السبت فى ختام زيارة استغرقت يومين .وكان العاهل السعودي عقد جلسة مباحثات مع الوزير التركي استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين المملكة وتركيا وبحث تطورات الأحداث في المنطقة.وقال متابعو أن صمت الوزير التركي وعدم الادلاء بأي تصريح بعد لقاء الملك سلمان يبين أن تركيا فشلت في تليين الموقف السعودي من قطر او حثه على ايجاد حل للازمة.وقالت بعض المصادر السعودية ان المملكة لن تتنازل على أي من الإجراءات المتخذة ضد الدوحة إلا في حال وافقت الأخيرة على شروط الدول المقاطعة وعلى رأسها وقف دعم الجماعات الارهابي.وتأتي زيارة جاويش أوغلو إلى الرياض بعد جولة خليجية شملت كلاً من الدوحة والكويت، بدأت الأربعاء الماضي، استهلها بقطر، وانتقل منها إلى الكويت، في إطار مساعي بلاده للمساهمة في حل الأزمة الخليجية.

