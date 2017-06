البينة الجديدة / القسم الفني

يعود النجم الهندي أميتاب باتشان إلى تقديم برنامج “من سيربح المليون” في نسخته الهندية وفي موسمه التاسع. وأعلن باتشان خبر عودته لبرنامج “من سيربح المليون” (Kaun Banega Crorepati) عبر تغريدة على حسابه الشخصي في تويتر، وبذلك حسم مسالة من سيقدم البرنامج. وقد سبق أن ذكرت بعض التقارير بأن النجمتين مادري ديكسيت وأيشواريا راي مرشحتان لتقديم البرنامج.

