أمانة عراقي

عثر زميلنا المحرر في صحيفتنا حمودي عبد غريب على جهاز نقال حديث أثناء الصعود في احد المركبات العمومية بمنطقة الكرادة الشرقية وترك الجهاز مفتوحا» منتظرا» أصحاب الشأن وحين تم ذلك بعد فترة قصيرة شعر الزميل الامين بالسعادة والفرح لان الامانة ستعود الى أصحابها وتبين بعد ذلك أنه يعود لفتاة من جمهورية الصين الشعبية والعاملة بأحد الشركات العالمية في البلد وتم اللقاء لاستلامه بساحة كهرمانة بعد أن حضر السيد Bein أوغندي الجنسية نيابة عنها وقدم شكره وتقديره على هذا الخلق والامانة العراقية وشهامة المواطن في مثل هذه الظروف.



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