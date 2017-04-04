أعمال النحات هادي كاظم أنجزت لتبقى خالدة .. جرى مع موهبته الفطرية فخلق من ذلك صورة حيّة خلاّبة يرى فيها كل أمرئ نفسه

البينة الجديدة / ندى عليوي

قليل الكلام، هادئ النفس، صافي الضمير، كريم الخلق، بيد أنه صريح جدا مع أعماله، وفي أعماله؛ حسابات العاطفة قد لا تعني له، وإنما حسابات العقل والسلوك واحترام الذات هي محور ما يبحث عنه في منجزه الفني، بل انه نوع من المزج الفكري، يحكمه حوار مستمر، ومناقشات ومجادلات طويلة مع خامة العمل، اتسمت أعماله بمزاج ساخر ( حينا )، ومزاج حاد ( أحيانا )، لا يحتوي شرا، بقدر ما غرف من مرارة السنين الطويلة؛ وربما ما يزيد الأمر تركيبا أكثر هو الفنان هادي كاظم نفسه ، الشديد على عدم ايضاح علاقاته إذا غلب الفهم عنها، فهو شخص لا يعرف طرح الأسباب، ولا يعرف أشكال العتاب والثرثرة الجافة، إنه يحب ويرفض في قلبه الصامت أبدا، من دون إفصاح و من غير تحديد ظاهر، بيد أن الفنان قاسم سبتي كان واحدا من أصحاب تلك العلاقات المركبة، وهو أقرب الأصدقاء لأعمال النحات هادي كاظم، وأكثر فهما ودراية فيها، وأقرب وجدانا، ولاسيما إن الفنان قاسم سبتي يمتلك الرؤية الخيالية الفنية بعين كاشفة في آن.

تبع النحات هادي كاظم طبيعته وجرى مع موهبته الفطرية، فما كان إلا أن تناول أزميله وخط به على خامة الخشب التي يعشقها، فخلق من ذلك صورة حية خلابة يرى فيها كل أمرئ نفسه، يقول الفنان صلاح القصب أعمال النحات هادي كاظم، حرة في تكوين كتلتها، نرى فيها وجودنا بلا خطيئة . اتسمت أعمال الفنان هادي بنواة الانسانية التي يمثلها المرأة والرجل، سر الوجود، وسر الخلود، بهما معا تكتمل الحياة وبهما تستمر، يقول الفنان قاسم سبتي يمكن القول بأن النحات هادي كاظم يمثل تجربة فنية خاصة، يمكن ملاحظتها في كل زمن من تاريخ حركتنا التشكيلية، هو يمثل تجربة متفردة تشتغل في منطقة معينة من الخيال، لا أبالغ إذ أقول بأن الآخرون يحتاجونها، ولكنهم يضطرون إلى اللعب على مفاتيح أخرى من القضية الابداعية، فهو ينتمي إلى الماضي بفطرته وليس المستقبل وبساطته، ولا أبالغ إذا قلت بأنه خير خلف لذلك المبدع منعم فرات، على الرغم من أن منعم فرات يشبه إلى حد بعيد في تجربته، ذلك الكاهن البابلي العتيق، الوجوه والأجساد التي يشتغل عليها الفنان هادي كاظم تمتاز بالغرابة وأحيانا بالدهشة، هو سليل أولئك المبدعين ولكنه ذو تجربة فريدة جدا.

وعن تجربة المسرح وإبداع الفنان هادي كاظم، حدثنا الفنان فاضل خليل الخبير في شؤون المسرح قائلا الفنان هادي كاظم، هو أول من حصل على جائزة الإبداع عن مجمل أعماله في الديكور المسرحي عام 1999، عن جدارة واستحقاق، وأبو حيدر ( كما يحلو للفنان فاضل خليل أن يناديه ) هو طاقة يندر وجود مثيلها، وعقلية ذكية متقدة و مخططة و مبتكرة وخلاقة، فهو ليس مصمما ومنفذا فقط، بل لا يصعب عليه تنفيذ المستحيل على خشبة المسرح، هو أول من أفكر به في أعمالي المسرحية، إذ يقوم بتهيئة ديكور المسرح بعد حضوره جميع البروفات و معايشته لعمل المسرحية ، و فهمه لها، ويرافقنا في جميع عروضنا المسرحية في داخل العراق وفي مشاركاتنا الخارجية في المهرجانات، بحقيبته الصغيرة التي تحوي كل ديكور المسرحية ، و يخيل إليك وأنت تشاهد المسرحية على المسرح أمام ديكور فخم وكبير جدا، كما في مسرحية ( سيدرا- Sidra )، التي كان من ضمن ديكورها عمود عملاق جدا بارتفاع خمس أمتار، وكأنه مصنوع من الكونكريت، هذا العمود بحجمه يجمعه ( أبو حيدر ) داخل حقيبة صغيرة، أما فنه التشكيلي ( النحت ) فهو مبدع وخلاق، وحريص على أن يطلعني على كل أعماله، ربما يعتقد البعض أنني أبالغ بوصفه، كوني صديقه، وأعده أحد مفاخر حياتي، وصنوي، وهنا لابد لي من أن أّذكر لكم ما قاله النحات محمد غني حكمت بحق الفنان هادي كاظم، حيث قال إنه نحات نادر ومن الممكن أن ينافس النحاتيين الكبار بما فيهم أنا . أما الفنان قاسم الغريري، فقد قال أعد نفسي محظوظا كوني من أول من عاصر تجربة الفنان هادي كاظم في بداية خطواته في عالم النحت، بالوقت نفسه فخور أيما فخر به، إذ كان يأخذ بملاحظاتي في أعماله الأولى، وهو فنان فطري بكل ما يحمله المــــصطلح الفني من معنى دقيق، وهو فنان يمتلك روحية وطاقة عاليتين في أعماله، ويعد ثاني فنان فطري بالعراق بعد الفنان منعم فرات، وأول فنان يعمل بورتيريه من الخشب، من دون تقليد لموديلات أخرى، حية أو جامدة، فهو يخلق أعماله، ويملك خزينا ثقافيا يعينه على أنجاز ما يريد من أعمال، وجميع أعماله راقية وفيها فلسفة عالية، ومن يشاهدها تمتلكه الدهشة والانبهار .

