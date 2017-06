البينة الجديدة / القسم الفني

نفى أشرف زكي، نقيب الممثلين المصريين، شائعة وفاة الفنان الكوميدي جورج سيدهم، مضيفاً أنه “حي يرزق”.

وقال أشرف زكي : إن جورج سيدهم بحالة صحية جيدة وما تردد عن وفاته “شائعة وخطأ صحفي جسيم”. من جانبها، قالت ليندا زوجة الفنان جورج سيدهم، إنه بحالة صحية جيدة. وأوضحت ليندا، في تصريحات صحفية، أنها لم تعلم بالشائعة إلا بعد استيقاظها حيث فوجئت بعشرات المكالمات الهاتفية من كل المقربين منها، وهو الأمر الذي أقلقها للغاية.

