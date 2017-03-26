أســـرار وخـفـايـــا

* تغريم .. قضت محكمة هندية بانه سيتم تغريم شركات الطيران في الهند (50) الف روبية (736) دولاراً اذا صرفت طائراتها الفضلات البشرية من حماماتها في الجو . وكان ضابط جيش سابق قد تقدم بالتماس للمحكمة زعم فيه بان الطائرات تلقي المخلفات البشرية فوق المناطق السكنية قرب مطار دلهي.

* اعادة .. اعادت الصين امس غواصة امريكية صغيرة غير مأهولة كانت قد استولت عليها في مياه بحر الصين الجنوبي والغواصة هي مسبار لاستكشاف اعماق المحيطات واعلن مسؤولون صينيون ان البحرية الامريكية تسلمت المسبار في شمال غربي خليج سوبيك بالقرب من الفلبين.

* سليماني .. اكد الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية جون كيري ان بلاده تعتزم الذهاب الى مجلس الامن الدولي لاثارة قضية وجود قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني (قاسم سليماني) في مدينة حلب السورية كما اظهرت الصور مؤخراً مشدداً على ان سفره ينتهك القرارات الدولية التي تحظر عليه ذلك. وتابع الناطق الامريكي بالقول : نعتزم اثارة القضية مع شركائنا في مجلس الامن لبحث كيفية معالجة هذه القضية ونحن امام خطوة تخالف قرار مجلس الامن رقم (2231) ونحن سنطرح القضية بالتأكيد امام مجلس الامن.

* مسؤولية .. قال وزير الخارجية التركي مولود جاوويش اوغلو ان منظمة فتح الله غولن التي تعتبرها انقرة منظمة ارهابية تقف وراء اغتيال السفير الروسي (اندريه كارلوف) قبل يومين. ويشار ان تصريحات الوزير التركي تأتي بعد ان نفذت قوات الامن التركية، امس الاول الثلاثاء، عمليات تفتيش بمنزل (مولود مرت الطنطاش) منذ عملية اغتيال السفير الروسي لافتة الى انها عثرت على كتب عن تنظيم القاعدة ومنظمة فتح الله غولن وفقا لوكالة انباء الاناضول.

* سؤال .. تساءلت فريدا غيتس الكاتبة في الشؤون العالمية لميامي هيرالد وورلد بولتيكس ريفيو هل ان قتل السفير الروسي في انقرة يعيد سيناريو الحرب العالمية الثانية وترى الكاتبة انه كما في العام 1914 فأن العالم اليوم هش بسبب توتر المنطقة وازدياد المشاعر القومية والافكار السياسية التي تسبب الهياج ويبدو ان النظام القديم سينهار. واضافت نحن نعيش في اوقات غريبة ومفجعة حيث يبدو ان ما يحدث غير واقعي وعلينا ان نذكر انفسنا ان ما نراه في الاخبار حدث حقاً.

* اطلاق سراح .. اعلنت السلطات الايرانية، امس الاول الثلاثاء، اطلاق سراح اربعة مواطنين كويتيين اعتقلوا في ايران ووجهت اليهم تهماً بدخول مناطق محظورة (الاحواز) وفقاً لما تناقلته وسائل اعلام ولم تعلق الحكومة الكويتية من جانبها على عملية اطلاق سراح رعاياها.

