أزمة «تيران وصنافير».. صنعها السيسي ولم يحسب عواقبها

*ستيفن كوك

إنّ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلق أزمة لنفسه من حيث لم يحتسب بعد تنازله عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، وهما الجزيرتان اللتان لم يسمع بهما معظم المصريين.

الحكومة المصرية ومؤيدوها احتفلوا يوم 3 يوليو (تموز) بالذكرى الرابعة للانقلاب العسكري الذي أداره الجنرال السيسي، وأطاح عبره بالرئيس محمد مرسي – عضو جماعة الإخوان المسلمين – مستغلًا سخطًا شعبيًا ضد حكم الإسلاميين. وقد ارتفعت شعبية السيسي بشدة بعد الانقلاب، حيث نظرت له مختلف القطاعات الشعبية على أنه بطل يحمي الهوية القومية المصرية.بدأت الأزمة في أبريل (نيسان) من عام 2014، حين وقع السيسي والعاهل السعودي اتفاقية جديدة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين عند خليج العقبة ومضيق تيران، وجرى بموجبها نقل السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية. أما اليوم وبعد أكثر من ثلاث سنوات من توليه منصب الرئاسة، يجد السيسي نفسه في موقف صعب أمام الرأي العام. فقد أظهرت استطلاعات للرأي أجرتها مؤسسات مقربة من الحكومة تدنيًا في شعبيته. تميزت رئاسة السيسي حتى الآن بعمليات الاعتقال الواسعة، وتعذيب المعارضين، وقتل مروع للأقباط، وإخفاقات أمنية أدت إلى إزهاق أرواح مدنيين وعسكريين على حد سواء، ناهيك عن تدهور حاد في الوضع الاقتصادي. ويرى الكاتبان أن كل هذا قد جلب انتقادات حادة على نظام السيسي، بيد أنّ القمع الشديد الذي تمارسه الحكومة أطفأ نيران أي غضب شعبي محتمل. وعلى الرغم من أنّ قطاعًا معتبرًا من المصريين ما زال متمسكًا بتأييده للسيسي، إلا أنّ تنازل الأخير عن الجزيرتين للسعودية وحّد كافة أطياف الشعب المصري؛ فالأرض بالنسبة إليهم مسألة كرامة وشرف. بدأت الأزمة في أبريل (نيسان) من عام 2014، حين وقع السيسي والعاهل السعودي اتفاقية جديدة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين عند خليج العقبة ومضيق تيران، وجرى بموجبها نقل السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية. اشتعلت الاحتجاجات في مصر إثر ذلك وردتْ الحكومة بشن حملة اعتقالات لكن ذلك لم يردع الناس فعلى مدى الشهور الــ14 التالية تواصلت الاحتجاجات من كافة طوائف الشعب على الاتفاقية التي وصفوها بغير القانونية وتعد خيانة. أقرّ البرلمان المصري الاتفاقية المثيرة للجدل قبل أسابيع قليلة، ولم يتأخر السيسي في التصديق عليها. ولم يكن بيد النواب المعارضين حيلة سوى تسجيل احتجاجهم لفظيًا على الاتفاقية. وازداد الغضب الشعبي للغاية، مما حدا برواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى كيل اتهامات بالخيانة العظمى إلى النظام المصري». ويستدل بما كشفه استطلاع للرأي بأن 47% من المصريين يرفضون الاتفاقية، بينما لم يؤيدها سوى 11%. وردًا على الاحتجاجات الشعبية أكد النظام المصري أنّ الجزيرتين لم تكونا أبدًا أراضيَ مصرية. ويبدو أن السجلات التاريخية تدعم هذه الرواية. أشارت الحكومة المصرية إلى حقيقة أنّ الجيش المصري قد احتل الجزيرتين في يناير (كانون الثاني) من عام 1950 بطلب من العاهل السعودي آنذاك، الذي شعر أنّ مصر ستدافع عنهما بشكل أفضل ضد إسرائيل.لكن المعارضين للاتفاقية يستشهدون بما نقله دبلوماسيون مصريون إلى مجلس الأمن عام 1954 من أنّ اتفاقية ترسيم الحدود بين الإمبراطورية العثمانية ومصر التي وُقعت في العام 1906 قد وضعت الجزيرتين تحت السيادة المصرية. بيد أنّ الاتفاقية المشار إليها تركزت فقط على ترسيم الحدود البرية. لكن ترسيم الحدود البحرية في خليج العقبة لم يخضع للنقاش؛ إذ لم يمثل الخليج أهمية تجارية أو عسكرية للعثمانيين أو المصريين أو البريطانيين حينئذٍ. ويضيف: «يزعم السعوديون أنّ حكومة المملكة أرسلت خطابًا إلى الأمم المتحدة في عام 1957 يؤكد على سعودية الجزيرتين، وزعم آخرون أنّها كانت تحت سيادة قبيلة قريش، التي ينتمي إليها النبي محمد».

إنّ التوتر بين نظام السيسي ومعارضي الاتفاقية يعود إلى القيم التي نشأت عليها الدولة القومية المصرية الحديثة. ففي اواخر القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20، روج دعاة القومية والسياسيون رواية لتاريخ ومصير سكان أرض الكنانة. وبات الفلاحون رمزًا للقومية المصرية. وبعد ثورة يوليو (تموز) عام 1952، رفعت الدعاية الإعلامية الجيش إلى مرتبة مقدسة. واستغل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الأمر للسيطرة على الحياة السياسية. وهكذا يمثل نقل السيادة على الجزيرتين إلى السعودية خيانة للقومية المصرية، فالأرض المصرية مقدسة وترتبط بكرامة المصريين. وبالتوقيع على الاتفاقية، يكون السيسي – الذي أكد مرارًا على أنه امتداد لعبد الناصر – قد فعل بالضبط عكس ما فعله ناصر حين قام بتأميم قناة السويس، مؤكدًا على أنّ موارد مصر للمصريين. وعندما وصل السيسي إلى الحكم، ربط شرعية انقلابه العسكري بوعود بحماية الهوية المصرية ووحدة أراضي البلاد حسب وصف الكاتبين. خلال سنة حكم مرسي، زعم معارضوه أنه أهان تلك القيم باعتزامه بيع قناة السويس إلى قطر. لكن انقلب السحر على الساحر، شبه معارضو الاتفاقية السيسي بعواد – شخصية شعبية – الذي باع أرضه إرضاءً لزوجته الجديدة وجلب العار الى عائلته. وجرى توقيع الاتفاقية خلال زيارة الملك سلمان إلى مصر، كما جرى توقيع اتفاقيات تجارية تقدر بحوالي 22 مليار دولار.

*كاتب ومحلل سياسي امريكي



