أزمة بين نفط الوسط وفرحان شكور بسبب المنتخب الاولمبي

ثارت أزمة جديدة بصفوف نادي نفط الوسط لكرة القدم ومهاجم الفريق فرحان شكور، بسبب المنتخب الاولمبي. وقال اللاعب فرحان شكور «فضلت الامتثال للمهمة الوطنية والالتحاق بالمنتخب الاولمبي، بينما لم يرغب نادي نفط الوسط التحاقي بالمنتخب، لذلك وصلنا الى طريق مسدود بهذه القضية». واضاف شكور «انني لم أخل بعقدي مع النادي، ولاسيما ان الاتحاد شدد في اكثر من مناسبة على ضرورة الاستجابة للمهمة الوطنية»، مشيرا الى ان «الاتحاد هو المعني بحل الاشكال مع نادي نفط الوسط بعد الانتهاء من مهمتي مع المنتخب الاولمبي». يذكر ان نادي نفط الوسط طالب لاعبيه بعدم الالتحاق بصفوف المنتخب الاولمبي، وحذرهم من عقوبات مالية في حال مخالفتهم أوامر النادي

