أخبـــــار و أســــرار

* مصنع كيمياوي .. أصدرت وزارة الدفاع الروسية امس الاربعاء بياناً يتعلق بالغارة التي استهدفت بلدة (خان سيخون) في ادلب والتي ذكرنا شطون انها ادت الى مقتل عشرات الاشخاص بينهم اطفال نتيجة التعرض لمواد كيمياوية فاكدت ان الغارة من تنفيذ طائرات سورية ولكنها زعمت ان الضربة استهدفت مصنعاً تديره جماعات ارهابية ينتج اسلحة كيمياوية.

* هجوم .. قال السناتور الجمهوري جون ماكين رئيس لجنة الشؤون العسكرية التابعة للكونغرس الامريكي ان مواقف الرئيس دونالد ترامب من الملف السوري تشجع بشار الاسد وروسيا واوضح ماكين في مقابلة صحفية قائلاً ان بشار الاسد واصدقائه الروسي يأخذون ملاحظات مما تقوله امريكا وانا متاكد انهم دونوا ملاحظاتهم حول ما قاله وزير الخارجية ريكس تيليرسون قبل ايام بأن الشعب السوري هو من يقرر مصير الاسد ومستقبل سوريا.

* صفقة .. وقعت شركة بوينغ الامريكية صفقة كبيرة لبيع طائرات لايران وقالت بوينغ ان الصفقة تتضمن بيع ايران (30) طائرة من طراز MAX .737 بقيمة (3) مليارات دولار الى طيران اسمان الايرانية وتعطي الصفقة ايضاً الحق للطيران الايراني بشراء (30) طائرة اضافية وافادت الشركة الامريكية في بيان وفقاً لوزارة التجارة الامريكية فان الطائرات من هذا الحجم يخلق او يحافظ على قرابة (18) الف فرصة عمل في الولايات المتحدة.

* صاروخ .. اطلقت كوريا الشمالية امس الاول صاروخاً باليستياً من ميناء سينبو الشرقي باتجاه بحر اليابان حسبما اعلن مسؤولون من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية ان الصاروخ قطع مسافة تصل الى نحو (60) كيلومتراً وهذه هي التجربة الاحدث في سلسلة تجارب اطلاق صاروخية تؤكد بيونغ يانغ انها سلمية.

* الغاء .. الغت الولايات المتحدة الامريكية امس الاول تمويل صندوق السكان التابع للامم المتحدة وهو وكالة تشجع على تحديد النسل في (150) بلداً وقالت وزارة الخارجية الامريكية ان الصندوق يدعم او يساهم في ادارة برنامج للاجهاض او التعقيم القسري وهذا اول ذراع للامم الامتحدة تسحب ادارة الرئيس دونالد ترامب تمويله وستمتنع الولايات المتحدة عن دفع 32.5 مليون دولار من ميزانية الصندوق عام 2017.

* قرصنة .. قال مسؤولون ان قراصنة من الصومال اختطفوا سفينة شحن هندية قبالة سواحل اقليم بونتلاند شمال شرقي الصومال الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي وقال مصدر ان السفينة كانت متجهة الى الشواطئ الصومالية ولم ترد اية تفاصيل بشأن طاقم السفينة او مقصدها.