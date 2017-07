أخبـــــار موجـــــزة

* تأجيل .. قالت وزارة الخارجية الامريكية امس الاول الثلاثاء ان الرئيس دونالد ترامب اصدر امراً تنفيذياً بتمديد فترة مراجعة الاوضاع في السودان وهو ما يؤجل قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن الدولة فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان وغيرها من القضايا لمدة ثلاثة اشهر وتابعت الخارجية القول ان حكومة السودان احرزت تقدماً ملموماً في العديد من المحاولات لكن هناك حاجة الى مزيد من الوقت للمراجعة.

* فرصة .. رأى وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش ان هناك ما وصفها بالفرصة الفريدة من نوعها لتغيير ما قال عنه مشروع قطر الشخصي منذ عام 1995 في المنطقة واضاف قرقاش ان ازمة قطر تتمحور حول غياب الثقة والتطرف والارهاب وتقويض الاستقرار الاقليمي وانه يجب ان يتعامل لحل الازمة مع كل ما سبق.

* دفعة خامسة .. وصلت الدفعة الخامسة من القوات المسلحة التركية الى قطر في اطار اتفاقية دفاع تجمع البلدين وفق ما نقلته ليلة الثلاثاء الماضي مديرية التوجيه بوزارة الدفاع القطرية. واشارت الوزارة الى ان هذه الدفعة التعزيزية انضمت الى القوات التركية الموجودة حالياً في الدوحة اذ توجد في معسكر كتيبة طارق بن زياد الالية وانها بدأت مهامها التدريبية في اطار التعاون العسكري المشترك.

* حظر النقاب .. ابدت محكمة حقوق الانسان الاوروبية حكماً صادراً عن محكمة بلجيكية يقضي بحظر ارتداء النقاب في الاماكن العامة قائلة ان الحظر لا ينتهك ميثاق حقوق الانسان الاوروبي وقالت المحكمة ان الحظر يسعى لترسيخ مفهوم العيش المشترك وحماية حقوق وحريات الاخرين يذكر ان المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان تعد محكمة دولية وقد انشئت عام 1959.

* ارتياح .. قال الرئيس التركي رجب طيب اوردغان في حوار مع (بي . بي . سي) ان تركيا سترتاح اذا خلص الاتحاد الاوروبي الى عدم قبول عضويتها فيه واضاف متحدثاً لبرنامج (هارد توك) ان تركيا قادرة على ان تقف على قدميها منفردة ونفى اوردغان قيام السلطات التركية بسجن (150) صحفياً قائلاً ان شخصين فقط يحملان الهوية الصحفية مسجونان في تركيا.

* اعدام .. نفذت السلطات السعودية امس الاول احكاماً بالاعدام بحق اربعة اشخاص في مدينة القطيف شرقي البلاد بعدما ادينوا بتهم الارهاب حسب وزارة الداخلية السعودية وتاتي عمليات الاعدام وسط توترات متزايدة في المنطقة الشرقية حيث يعيش معظم افراد الطائفة الشيعية ولم يتضح بعد ان كان الذين اعدموا سعوديون شيعة ام سنة ولا وقت وقوع الاحداث التي ادينوا بها.

This post has been seen 52 times.