أخبار موجزة

اليمن .. قال سفير السعودية في جنيف إن «الوقت غير مناسب لإجراء تحقيق دولي مستقل بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن»، وفقا لمطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.وتدعم هولندا وكندا قرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الذي يطالب بإجراء تحقيق دولي، ولكن سفير السعودية عبد العزيز الواصل فضل تحقيقا تقوم به لجنة يمنية محلية.وقال الواصل للصحفيين «نعمل معا للتوصل إلى تسوية».

تهديد .. هددت كوريا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية بالتعرض لـ «أشد الآلام» التي لم تواجهها من قبل، وذلك إثر فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على بيونغ يانغ.واتهم مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة واشنطن باختيار «المواجهة السياسية والاقتصادية والعسكرية».وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الخطوة لا تُقارن بما كان يجب أن يُتخذ من إجراءات للتعامل مع كوريا الشمالية.مقتل .. أعلن الجيش المصري إحباط محاولة اقتحام وتفجير أحد نقاط التمركز الأمني في شمال سيناء.وأسفرت المواجهات بين قوات الجيش والمهاجمين عن مقتل «منفذ العملية وأربعة تكفيريين، اضافة إلى إصابة اثنين آخرين من منفذي الهجوم».وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية في بيان أن «عنصرا تكفيريا» حاول تفجير النقطة الأمنية بحزام ناسف.كما أسفرت المواجهات عن مقتل اثنين من الجنود.

اتهامات .. تحول الاجتماع الدوري لوزراء الخارجية العرب في القاهرة إلى مشادات كلامية وتبادل للتهم بين قطر والدول المقاطعة لها.وقال مندوب السعودية لدى جامعة الدول العربية السفير أحمد قطان إن قطر ستندم « على العلاقات مع ايران»، متهما إياها بالتآمر لزعزعة استقرار دولة البحرين.ونفى مندوب قطر، وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي الاتهامات لبلاده بدعم الإرهاب.

رئيسة .. أعلنت سنغافورة امس الأربعاء، انتخاب حليمة يعقوب، رئيسة البرلمان سابقا، كأول امرأة مسلمة تتولى رئاسة البلاد، وقالت في كلمة بمكتب إدارة الانتخابات «أنا رئيسة للجميع».وأعلن مسؤول الانتخابات في سنغافورة، أنها المرشح الوحيد المؤهل للانتخابات الرئاسية لهذا العام. وبموجب قواعد الترشيح فقد تأهلت حليمة تلقائيا للمنصب نظرا لخبرتها كرئيسة للبرلمان.

تحقيقات.. قالت مجلة نيوزويك الأميركية إن جمهوريين مقربين من البيت الأبيض يعتقدون أن التحقيقات التي يجريها روبرت ميلر المحقق الخاص الذي عينته وزارة العدل في مايس الماضي للتحقيق بتواطؤ مزعوم بين (المرشح حينها) الرئيس دونالد ترمب وروسيا للتاثير على نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد العام الماضي، ستقضي على ترامب.ونقلت المجلة عن موقع أكسواس الإخباري قوله نقلاً عن جمهوريين على صلة بالبيت الأبيض.